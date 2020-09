Cantando 2020: Miguel Ángel Rodríguez se tiró a la pileta con "O sole mio"

Miguel Ángel Rodríguez probó suerte con un verdadero clásico Crédito: Jorge Luengo

Muy elegante con un jacket, Miguel Ángel Rodríguez llegó al Cantando 2020 como siempre, acompañado de la cantante Lula Rosenthal. Los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández los saludaron, y le preguntaron a él si solía vestirse así. "¡Con Moria en la revista!" fue su respuesta, y dicho eso, la dupla sorprendió con una original reversión de "O sole mio".

Luego de la canción, Nacha Guevara opinó: "Qué bueno que se arriesguen así. Muy bien Miguel, me encanta. Yo apuesto a esta pareja. Hay oficio, hay entrega, hay riesgo, hay experiencia, hay muchas cosas valiosas" (9). Luego Karina "La Princesita" Tejeda dijo que no supo "qué le paso" con el tema, porque "se la jugaron mucho, pero también me faltó mucho. Hubo muchas cosas muy lindas, y otras que no estuvieron tan lindas" (5).

En su turno, Oscar Mediavilla consideró: "Son gente rara ustedes dos. Jugarse vale la pena, tiene sus riesgos, pero Lula es una excelentísima cantante. Y Miguel vos te jugaste, pero faltó un entrenamiento más continuo, porque te tiraste de cabeza a notas imposibles. Yo valoro animarse, y lo hicieron bien" (voto secreto).

En el cierre, Moria Casán dijo que esta pareja siempre puede brillar, pero aclaró: "Tienen todo el efecto que lleva a decir "wow", a mí me encantó, me sorprendió mucho Lula. Me encantó lo que propusieron, brillaron chicos" (8). Con 22 puntos, Miguel Ángel y Lula se ubican entre lo mejor de la ronda.