Cantando 2020: la noche en que Karina, "La Princesita" expuso en las redes a Oscar Mediavilla Crédito: Prensa LaFlia

Si hay algo que los participantes de Cantando 2020 saben es que no hay error, omisión o agregado en los temas que Karina "La Princesita" no logre detectar. Así, con sus devoluciones concisas y técnicas, la cantante se ganó el favor de gran parte del público.

Con el correr de los meses, además, aprendió a salir indemne de los conflictos que propone el reality producido por Marcelo Tinelli y posicionarse de otra manera frente a los concursantes, pero también frente a sus compañeros del estrado. Este jueves, la cantante dejó en claro definitivamente que aquella que rompió en llanto luego de una discusión con Esmeralda Mitre quedó bien atrás. Y, también, que no tiene problemas en apelar a herramientas ajenas al programa para demostrar su punto.

Todo comenzó cuando los conductores del programa, Ángel De Brito y Laurita Fernández, daban a conocer el voto secreto de Moria Casán. Al llegar el turno de Claribel Medina y su hija, Agostina Alarcón, recordaron lo ocurrido la noche anterior, cuando luego de dar su puntaje a aquella pareja, Oscar Mediavilla fue increpado por Karina, que no estaba de acuerdo con lo que el marido de Patricia Sosa acababa de decir.

Y entonces, llegó el descargo: "Acá, uno critica la devolución del otro, entonces, yo me tomé el atrevimiento de hacer lo mismo. Pero con todo el respeto. Y la nota ya no iba a cambiar porque estaba puesta", aclaró la cantante.

Mediavilla, en tanto, pidió explicaciones por lo que acababa de escuchar. "¿Quién critica la puntuación? ¿Yo? ¿Qué dije?", preguntó, haciéndose el desentendido. Y Karina le respondió: "Mayormente, no coincidís con mis devoluciones: si yo marco un detalle, vos decís 'ese detalle no importa'. Fue un chiste entre nosotros". Pero el productor, serio, cuestionó: "Pero es mi mirada, no la tuya. Sino, colguemos acá el estatuto, marcalo y mandalo". También seria, la intérprete de "Corazón mentiroso" replicó: "Cuando quieras. Perdón, pero la que abrió esta puerta de criticar las devoluciones del otro fuiste vos, no yo, así que no nos lavemos las manos". Y culminó con una frase que Moria Casán le expresó luego de uno de sus primeros enfrentamientos: "Es parte del show; el que se enoja pierde. Así que vamos, tranquilo. ¡Arriba!".

Hablándole directamente al conductor, el jurado quiso cerrar el tema: "A esta altura de la vida, es muy irrelevante el comentario de Karina para mí". Nacha Guevara, entonces, quiso llevar algo de paz y, consultada por Laurita sobre qué pensaban hacer si otra vez no llegaban a un acuerdo en la instancia del duelo, explicó: "Son diferencias naturales porque tenemos distintos puntos de vista y somos todos cabezaduras".

Dos semanas atrás, los cuatro jurados no lograron ponerse de acuerdo y entonces Karina, dueña del voto secreto, decidió salvar a Cinthia Fernández, dejando a expensas del voto telefónico a quien muchos señalaban como la "favorita" de Casán, Floppy Tesouro. En ese momento, ofuscada, la exvedette interrumpió el discurso de la cantante para acotar que en la decisión se habían mezclado "temas personales", dando a entender que los continuos ida y vuelta entre la participante y la jurado habían influido en su decisión. Frente a esa acotación, Karina expresó que sí, que seguramente habían influido "cuestiones personales", en referencia al afecto entre la exconductora y la expanelista de Incorrectas. Y acotó: "No sabía que se podía hablar sobre lo que conversamos en privado. Si es así, estaría bueno que cada uno vote en público".

La pregunta de Laurita resultó premonitoria. Este jueves, definidas ya las tres parejas con puntaje más bajo en esta ronda de música de películas y con el duelo culminado, otra vez ocurrió lo mismo. Y Casán no dejó pasar la oportunidad de devolver gentilezas: "Estamos igual que el otro día: hay dos y dos. Y como tengo hoy el voto secreto... El otro día yo le dije con toda mi magnánima personalidad y voluntad a la señora [por Karina] que definiera porque tenía el voto secreto, y en realidad debería haber definido yo porque soy la bastonera. Pero como soy muy buena compañera, le dije: 'Definí vos'. Y hoy, como sigo siendo igual de buena compañera, defino yo. Por eso ya tenemos a quién vamos a salvar".

Y continuó: "La decisión fue dividida más o menos, porque después se pusieron todos de acuerdo. Pero, viste, era el 'gataflorismo'. Estoy en una época de evolución, por lo tanto, todo lo demás para mí atrasa".

Durante el segundo corte del programa, antes de que se revelara quién debía abandonar el programa, los seguidores de Karina se sorprendieron. La cantante comenzó a emitir en vivo en su cuenta de Instagram. Con ella en primer plano se escuchaban los ruidos del estudio y la voz del productor. "Es nueva. No lo sabe porque es nueva. No sabe que yo hice una obra musical, fuimos de gira a Brasil y ganamos todos los premios Hugo", se alcanzó a oír, mientras la intérprete no dejaba de hacer gestos.

"Perdón por no ser tan grosa", respondió la aludida. Y Mediavilla continuó en medio de lo que parecía ser una entrevista: "Soy groso, soy muy groso. Hace 45 que soy groso". Entonces, mirando a cámara, la cantante terminó el vivo con un consejo: "Nunca descalifiquen al resto, no saben las vueltas de la vida. Descalificar a los demás, subestimarlos...".

