Cantando 2020. Por qué Karina La Princesita lloró en el corte del programa

Karina "la Princesita" protagonizó varios cruces durante el Cantando 2020 y no pudo contener las lágrimas durante el corte del programa

La gala de este viernes del Cantando 2020 estuvo repleta de emociones, especialmente para Karina "La Princesita" Tejeda, que no pudo contener las lágrimas después de protagonizar varios cruces, especialmente con Esmeralda Mitre.

La jurado se quebró en llanto durante el corte del programa porque se sintió afectada por las peleas que había protagonizado con los participantes. Luego, al regreso de la pausa, Ángel de Brito intentó animarla, pero prefirió no dar muchos detalles.

"Se quedó mal Karina con todo lo que pasó. Estuvo todo el corte llorando. ¿Ya estás bien, Kari?", expresó de Brito al abrir un nuevo segmento de la competencia. "Ya nos contará qué fue lo que pasó", continuó.

Pero al ver que la jurado del Cantando 2020 no podía ocultar su tristeza, el conductor la miró y le dijo: "Fuerza. Estás genial acá en el jurado". "Todo el mundo lo dice", acompañó Laurita Fernández, en apoyo al trabajo de la cantante.

En coincidencia con lo que apuntó su compañera, el conductor agregó: "Y este es el aplauso de todos tus compañeros. No te dejes molestar por pavadas", le recomendó el periodista sin indagar más sobre el tema. Por su parte, Karina intentó componerse con una sonrisa e hizo un gesto con los pulgares hacia arriba, aunque no dejó de mirar hacia abajo para esconder sus ojos llenos de lágrimas.

La jurado y Esmeralda Mitre protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el certamen. La Princesita le reprochó a Mitre su "falta de respeto" y la calificó con un uno por su interpretación de "Obsesionario en La Mayor", de Tan Biónica, acompañada por Nell Valenti. Después de ver su presentación, Karina confesó "sentirse mal" y explicó por qué: "Hago fuerza para que me guste, no quiero que parezca que es personal, pero la canción tiene que quedarles cómoda a los dos" y remarcó que Nell no dio con el tono.

Esmeralda se mostró disconforme con esa devolución y dio pie a una intensa discusión, que culminó con ambas muy ofuscadas. Sin más justificaciones, Karina concluyó: "Me pareció feo, no me gustó". Su nota fue un uno, pero reconoció que el puntaje había bajado más por el entredicho.