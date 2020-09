Cantando 2020: el nuevo problema de vestuario de Gladys "La Bomba Tucumana" Crédito: Captura de TV

Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo fueron los encargados de abrir la ronda de cuarteto en una nueva noche de Cantando 2020. Pero, fiel a su estilo, antes de presentar su propuesta, la cantante protagonizó una divertida y picante previa junto a los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández.

En principio, la cantante opinó sobre las nuevas incorporaciones del certamen, entre ellas la de Micaela Viciconte, con quien los dos terminaron muy enemistados luego de coincidir en el "Bailando por un sueño". "Si alguien cree que ofende a otro diciéndole 'gay', eso te dice todo"; explicó Griffo. "Hay seres humanos que no me caen bien, sin conocerlos; y cuando los conozco me doy cuenta de que tenía razón. De mi boca jamás saldrá su nombre, y espero que ella, que es una estrella sideral, no necesite nombrarme a mí, que soy nadie", ironizó Gladys.

La cantante, además, confesó su atracción con Oscar Mediavilla, pero ante la respuesta vía Twitter de Patricia Sosa, aseguró que a partir de ese momento sacaría los ojos de él.

Luego de brindar una versión de "Por lo que yo te quiero", de Walter Olmos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Viniste con todo hoy, Gladys. Lo que vimos no fue nada fabricado. Actúan en el presente y eso es una maestría en la vida y en el escenario. Siempre traen alegría y hoy se necesita más que nunca".

"Quiero aprovechar para enviarle un mensaje a Mercedes Morán, que acaba de perder a su mamá por Covid. Mercedes, te quiero", agregó la jurado.

Después, Ángel y Laurita le preguntaron a la participante si era cierto que había tenido problemas otra vez con el vestuario. "Sí, un problemita. Pero yo nunca pido nada, soy la persona más humilde de este programa. Solo que el vestido estaba muy grande. Me lo arreglaron ahora, recién. Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, se enojó muchísimo y me trató como a una nena. Yo quiero explicarle que no tengo a nadie que venga con una valijita llena de ropa para que use. Soy una chica humilde de Tucumán. Lamentablemente, no tengo. A Lana la amo, solo tuvimos un malentendido", aseguró "La Bomba", que ya había manifestado su disconformidad con el vestido que le habían confeccionado para la ronda de folclore del "Bailando por un sueño".

"Ustedes trajeron alegría ¿Te sentís cómoda con el tono de la canción?", quiso saber Karina "La Princesita", dueña durante esta ronda del voto secreto. Y ante la respuesta positiva de la concursante, agregó: "Medio tonito arriba se luciría mucho más Gladys", agregó.

Mediavilla (6), en tanto, expresó: "Hermoso tema de Walter Olmos. Realmente me gustó, cantaron muy bien. Este es un ritmo que conocen mucho". Por último, Moria Casán (7) agregó: "Gladys se agitó mucho. Cuando cantes, tené cuidado en cuidar tu respiración. Te falta aire cuando estás en un tono más bajo. Tyago estuvo divino".