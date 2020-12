Pablo Ruiz se lució con un clásico de Queen Crédito: Prensa LaFlia

Comenzó un nuevo ritmo en el Cantando 2020, y los encargados de inaugurarlo fueron Pablo Ruiz y Melina De Piano. La pareja se animó a interpretar "The Show Must Go On", un verdadero clásico de Queen, y su performance se ganó la aprobación del jurado.

Al llegar al piso, Pablo confesó que el nivel del certamen, en el que ya solo quedan diez parejas, está "muy alto". Por su parte, la conductora Laurita Fernández lo felicitó por elegir una canción tan compleja, porque al ser un tema de Queen "la vara está muy alta".

Luego de interpretar la canción, Nacha Guevara felicitó a la pareja, y dijo: "Lo hicieron muy bien. Ya saben a quién están refiriendo, al más grande cantante de rock de todos los tiempos. Y estuvo muy bien, aunque me abandonaron un poco la parte intermedia. Pero igual muy bien" (9). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda expresó: "Meli, me encanta tu voz, pero hoy Pablo estuvo por encima. Y hoy a él lo noté parado con una firmeza distinta. Venís para arriba, estuvo re bien" (8).

Cuando tuvo la devolución, Oscar Mediavilla aseguró que cuando entró al certamen Pablo se mostraba más "apichonado", pero que ahora lo veía distinto. Ante esas palabras, el cantante quiso contar lo que le sucedía: "Durante la adolescencia, aquí en Argentina pasó todo lo de Miguel del Sel, lo de mi sexualidad, y fui muy atacado. Eso me quedó, y después lo pude exorcizar, lo estoy exorcizando ahora. Tenía bloqueos con esa historia acá en Argentina".

En ese momento, Moria Casán agregó: "Los de la discográfica lo castigaban por su sexualidad. El prejuicio vos lo tenías en este país, porque afuera divino, pero acá te han castigado mucho". Visiblemente emocionado, Pablo contó lo importante que es para él tener la oportunidad de mostrar su talento para el público argentino, y agregó: "Me dejaron sin nada, porque me sacaron el contrato, y pasás de ser todo, a ser nada. Gracias a todos los que me dan la oportunidad de mostrar quién soy como artista. Esto es como renacer en mi país". Finalmente, Mediavilla lo felicitó por el número (voto secreto), mientras que Moria Casán les puso un diez.

