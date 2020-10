Cantando 2020: Paula Trapani y un fallido homenaje a Madonna

Paula Trapani no convenció en su homenaje a Madonna Crédito: Prensa LaFlia

20 de octubre de 2020 • 01:28

La encargada de cerrar el ritmo Homenaje en el Cantando 2020 fue Paula Trapani, que eligió un número dedicado a Madonna. Luego de saludar a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, ella se metió de lleno en su interpretación, para la que contó con la compañía de Augusto Buccafusco.

Luego de un número que no terminó de convencer a los especialistas, Nacha Guevara opinó que todo estuvo "correcto, pero le faltó energía", y agregó: "Le tenés que poner más energía a la parte de tu cuerpo, trabajen un poco más ese área. Estuvo bien pero no me mató" (6).

Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda comentó que elegir a Madonna como homenajeada no es sencillo, porque no es fácil "igualar esa pisada" (voto secreto). Oscar Mediavilla consideró que "un artista no es solo cantar, Madonna es transgresora, estamos hablando de una de las cantantes más importantes del mundo". Y dicho eso aclaró: "Esta es una versión pobre de Madonna, no me parece una buena idea hacer ese porque es muy difícil empatar eso" (3).

Por último, Moria Casán sentenció que la de Trapani fue una versión light de la Madonna de los noventa, y concluyó: "Le falta calentura. La voz está bien, pero no me vende nada. Una pareja sin gracia, no me gustó" (5).

