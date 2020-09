Karina "La Princesita", contra Mariana Brey: "Algunas personas buscan excusas para decir algo de mí" Crédito: Captura de pantalla

22 de septiembre de 2020 • 13:38

Sin dudas, es la revelación del jurado en el Cantando 2020. Frontal, espontánea y sin filtro, Karina La Princesita sorprende noche a noche con sus devoluciones, generando malestar en algunos participantes y hasta en sus propios compañeros del estrado.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, la intérprete de "Corazón mentiroso" aseguró que no piensa renunciar, reveló en qué se basa a la hora de juzgar a los participantes, habló sobre su presente sentimental y se cruzó con Mariana Brey, quien se quedó afuera del certamen galas atrás.

"En un principio me costó adaptarme o entender qué era juego y qué no, pero ahora ya me siento más cómoda", expresó La Princesita, mientras advirtió que nunca pensó en renunciar. "Si quisiera irme lo diría", aseguró.

Al revelar que a la hora de puntuar se basa en que los participantes "canten y trasmitan algo", Brey, la cuestionó en vivo: "Yo tengo derecho de poder decir lo que pienso. Me pasaba que sentía que no me mirabas en las devoluciones". Cansada de tener que seguir dando explicaciones aún fuera de concurso, la jurado aclaró: "Tanto a vos como a Floppy (Tesouro) no les gusta cuando a mí no me gusta. El mismo día coincidieron en decir lo mismo".

"No lo hice para pelear. Como tus devoluciones son específicamente técnicas, siempre hablás con el coach. Te dirigís a ellos y no a los participantes", explicó la panelista sobre su enojo con La Princesita. Sin embargo, la conversación cambió de rumbo y Karina hizo referencia a las especulaciones sobre que no saluda a nadie en la productora: "Yo no lo siento así. Siempre estoy acompañada de alguien. Una cosa es ser tímida y otra maleducada. Yo paso y digo 'hola', pero a veces no me escuchan. Algunas personas buscan excusas para decir algo de mí".

Tras volver a evaluar a los participantes de ayer, la artista reconoció que cuando empezó su carrera también cantaba mal, aunque después de mucho trabajo logró mejorar y convertirse en una buena cantante. "Yo me escuchaba y pedía que lo saquen porque no me gustaba. Lo bueno era que me daba cuenta de mis errores, tengo muy buen oído. Fui aprendiendo", confesó dándole ánimo a algunos concursantes.

Esta última frase fue el nuevo disparador para que Brey vuelva a increparla. "¿Me estás mirando a mí? Yo hasta el otro día que lo veía en casa no me daba cuenta si había desafinado o no", se justificó la periodista. "Bueno, pero vos al otro día decías que no habías desafinado. Parece que a todos hay que grabarles el video", ironizó la jurado.

"En la última gala a mi compañero lo destruyeron", arremetió la panelista aún molesta por haberse quedado fuera del certamen. "Fran es mi amigo", advirtió Karina desactivando su teoría. "No se notó", retrucó la exparticipante. Lejos de quedarse callada, la cantante se volvió a defender: "Ahí se nota lo profesional que soy". Tras dar a entender que su partenaire no seguiría siendo amigo de la cantante, Brey agregó: "Fran estaba súper triste porque tiene en juego su carrera".

Con intenciones de poner paños fríos, Ángel de Brito se metió en el corazón de Karina y le preguntó por su estado sentimental. Tras aclarar que Agustín Sierra "es muy chiquito" para ella y que en el Cantando 2020 no hay mucha variedad, la cantante confirmó que está con alguien pero sin compromiso. "No tengo ganas de estar de novia. Estoy tranquila, en libertad, es un amor open mind", señaló.

Por último, el conductor de LAM quiso indagar sobre sus épocas junto a Sergio "Kun" Agüero, sin embargo no tuvo éxito. "Ay, te juro que tengo una cosa que no lo quiero ni nombrar. Después piensan que salís a hablar de él para colgarte y yo no necesito eso, así que prefiero evitarlo", concluyó en referencia a su enemistad con la hermana del futbolista.