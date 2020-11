Lucas Spadafora se mostró respetuoso ante la decisión de su compañera, Lola Latorre Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2020 • 01:59

Casi desde el comienzo del Cantando 2020, la relación entre la participante Lola Latorre y Nacha Guevara no fue la mejor. Más allá de las severas devoluciones de la jurado, la situación entre ambas se tornó aún más tensa cuando la hija de Yanina Latorre hizo un desafortunado comentario que a Guevara la ofendió profundamente. Luego de unas semanas de faltar al certamen por contagiarse de coronavirus, Latorre regresó a la pista y tuvo un nuevo cruce con la jurado, que detonó en su renuncia.

Los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, se tomaron unos minutos durante la gala del viernes para hablar sobre lo ocurrido. En primer lugar, le dieron la palabra a Lucas Spadafora, el compañero de Lola, quien comentó: "Yo estoy bien. Respeto a ambas partes, y me duele que Lola no esté acá. Me duele la decisión, pero la entiendo y la respeto. Siento que no soy nadie para cuestionar los sentimientos de otra persona. A mí me encantaría seguir, amo estar acá y lo disfruto mucho, pero la decisión no está en mí".

Luego quiso hablar Nacha Guevara, que explicó en detalle por qué calificó a Latorre de ser un "caso perdido", y aclaró: "Una cosa es el caso perdido de una vida. Ninguna vida es un caso perdido porque toda vida humana es una posibilidad siempre. Ahora, lo que di por perdido fue la relación, porque no encuentro la manera de comunicarme. No tenemos empatía. Ella ofrece mucha resistencia. Lucas no es así, porque hemos conectado muy bien. Y no es que ella sea buena y yo mala, o al revés, es que no sucede. El caso perdido es la relación. Yo abandono, porque si no encuentro la llave para abrir esa relación, no voy a derribar la puerta. Pierdo interés. Mis compañeros profesionales sí pueden encontrar esa llave. Yo creo que toda esta experiencia es de gran crecimiento para ella, si lo sabe interpretar así".

Finalmente, Ángel dio pie a un mensaje grabado en video, en el que la propia Lola anunciaba formalmente su renuncia al certamen, esgrimiendo el siguiente argumento: "Decido cuidarme, hacerme respetar y ponerle un límite a la falta de respeto".

Conforme a los criterios de Más información