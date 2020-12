Cantando 2020: Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari se midieron con Cachete Sierra en un nuevo superduelo Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 01:17

Este jueves regresó el súper duelo al escenario de Cantando 2020. El primer enfrentamiento tuvo como protagonistas a la pareja que sumó el mejor puntaje a lo largo del concurso, Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, y los que quedaron en lo más bajo de la tabla de posiciones, Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi.

Los primeros en cantar fueron Quiroz y Tapari, que decidieron brindar una versión de "Vivir mi vida", Marc Anthony. Sus competidores, en tanto, interpretaron "El farolito", de Los Piojos.

Tras escucharlos, el jurado integrado por Nacha Guevara, Karina "La Princesita", Oscar Mediavilla, Moria Casán y Marcela Morelo, que ocupa un lugar en el estrado durante esta ronda, comenzaron a dar sus devoluciones.

"Muchas gracias por invitarme. Me toca entrar de lleno a evaluar... Me gustaron las dos interpretaciones. No me interesa lo que hicieron antes, solo voy a evaluar lo que pasó esta noche. A los chicos de la pareja uno les sobra swing y ritmo. Mi voto es para ellos", abrió el juego Marcela Morelo.

"Rodrigo y Rocío, ¿por qué eligieron esa canción? Ustedes tienen mucho más para dar, le sobraron al tema. Tengan cuidado con eso. Elijan cosas que los exijan. Inbal, hoy sacaste una energía nueva, mucho más agresiva; me encantó... Encuentro la voz de Cachete más descendida, de garganta, apretada. Hubo otras veces en las que estaba mejor. La mejor pareja es la número uno", sumó Nacha Guevara.

Karina "La Princesita" agregó: "Me gustó lo que hicieron. Cachete e Inbal siempre lo dan todo en cualquier instancia y eso es supervalorable, pero la pareja uno estuvo muy por encima".

"Ya ganaron los chicos, así que estamos hablando deportivamente... Voy a rescatar que Inbal cambia mucho la energía. Los días que venís con la energía lavadita chocan de frente. Hoy estuviste bien. Está bueno que elijan temas que le queden cómodos a Cachete. Hay muchas canciones que podría hacer bien... Por el otro lado, Rocío y Rodrigo realmente son el aire fresco de este espacio: cantan superbien, son afinados, tienen swing, se lucen en cualquier estilo. La pareja uno estuvo mejor, pero Cachete es uno de los tipos más importantes que tiene este certamen en cuanto a cuánto lo quiere la gente. Los ganadores en este tipo de concurso suelen ser los más populares. Si tuviera que definir, lo haría por Rocío, pero elijo a Cachete", agregó Oscar Mediavilla.

Por último, Casán coincidió: "Es una noche de muy buena energía. Está angelado el estudio hoy. La pareja número uno siempre son muy correctos. Ahora, Rodrigo es muy suelto corporalmente y Rocío tiene una garganta hermosa, pero le falta marcar más el paso. Me encantaría que ayude con el cuerpo a la garganta. En cuanto a la pareja dos, yo que vengo de la revista, el género más bastardeado, quiero alentarlos porque se lo merecen. Se ve que hay un compromiso. Son los mejores alumnos. Cachete está tan en eje, no compra lo que vende. Y no creérsela, en este medio, te lleva a no perder el estímulo de la lucha. Por eso, elijo a la pareja número dos".

De esta manera, Rodrigo y Rocío pasaron al siguiente ritmo y Cachete e Inbal deberán seguir midiéndose con otras parejas en este segundo gran duelo.

Conforme a los criterios de Más información