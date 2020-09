Cantando 2020: Sofi Morandi contó su verdad sobre el romance con Juan Marconi Crédito: Instagram

Después de haber mostrado en las redes su descontento por tener que ir al estudio todos los días en medio de la pandemia para luego quedar afuera del show diario, cerró la ronda de ritmo libre Sofi Morandi. "Quiero aclarar que mi enojo no fue por no haber entrado en los días previos. Entiendo todo eso... Fue más que nada calentura porque se me juntó lo del ritmo anterior, que fuimos a duelo, nos pasó también en otros ritmos, y ayer me calenté. No fue para pedir que no me pongan más cuarta, porque jamás pediría un cambio. Sé que seguramente no entre otra vez en algún otro ritmo, pero fue de calentona, porque me harté", explicó.

Además, negó su romance con Juan Marconi. "Nada más lejos... Empezó en los vivos que hacíamos a principio de la cuarentena con Lizardo Ponce y Santi Maratea. A mí los vivos me ponen incómoda y empiezo a comentarlos. Ahí, en los comentarios, hubo onda y nos intercambiamos mensajes. Pero no me gustó su actitud de decir que era todo jodiendo...Vos no invitás jodiendo a alguien a tomar un fernet. Igual, la mejor con él. Hablamos y quedó ahí, no sé en qué anda", repasó.

Luego, junto a su Bruno Cocchia, la actriz brindó una versión de "Tu veneno", de Natalia Oreiro. Tras escucharlos, Nacha Guevara (6) afirmó: "Bruno cambió muchísimo en este tiempo. Estaba achicadito, caminaba como en el aire... Hay mucho avance. Ella está como estancada. La canción es una canción más, pero no sé si le pegaba bien a ella. Debería sacar un costado más romántico para no volverse monótona. Les recomiendo que trabajen en eso". (7)

"Siendo tan jóvenes, se nota que tienen escenario. Sofi me enamora tu pisada, bailando o cantando. Cuando empezaste, se notó una pequeña falla, pero me gustó. Me gustan mucho los dos", sumó Karina "La Princesita".

A su vez, Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de género libre, agregó: "Lo que se vio, se vio lindo; pero lo que se escuchó, no tanto. Tampoco estuvo mal".

Por último, Moria Casán (5), que venía de calificar con un 10 a Esmeralda Mitre y con un 9 a su amiga Floppy Tesouro, expresó: "Los noto a los dos muy correctitos, pero no me transmiten nada. El fue evolucionando, pero a ella creo que a cuarentena le está pegando, no le falta pilas, porque hace todo muy bien, pero no me llega. No sé cómo podrían mejorar, porque ellas saben de la garganta, hay que tener más luz. Hay que cambiar la actitud, aflojar la garganta con la lengua, no sé. Lo siento". "Voy a estudiar un monólogo de Hamlet, a ver si me va mejor", cerró la participante, en referencia a la previa de Esmeralda Mitre que subyugó a la exconductora de Moria Banana.

