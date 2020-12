Cantando 2020: con el tema de Cinema Paradiso, Miguel Ángel Rodríguez dividió al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 01:07

Este jueves, cerrando la ronda de música de películas, Miguel Angel Rodríguez y Lula Rosenthal eligieron interpretar en el escenario de Cantando 2020 el tema de Cinema Paradiso, "La Vida es bella".

Tras oírlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "El tema es maravilloso y valoro el riesgo que tomaron de domar sus caballos, su energía extra. Les va el tema a contrapelo de la energía, pero eso los va a enriquecer como intérpretes, porque tuvieron que esforzarse más y conocer nuevos matices. La entrada estuvo muy desafinada, la segunda voz estuvo siempre muy arriba y eso hizo que se perdiera la melodía".

"Es una canción que exige mucho, tanto en el canto como en el sentimiento. Me pareció que estuvieron en el medio", sumó Karina "La Princesita" (6).

"Los vi preocupados y comprometidos con hacer un gran trabajo. Hubo momentos en los que contagiaron la emoción. Me pareció muy interesante cuando cantaron en dueto. A mí me gustó", agregó Oscar Mediavilla (8).

"No los vi cómodos y no me sonó bien. Miguel es como que sale a la pista y está en una cantina. Le cuesta bajar. No me enamoró, aunque ustedes son extraordinarios", cerró la dueña del voto secreto, Moria Casán.

Conforme a los criterios de Más información