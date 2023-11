Cantó un tema de Luis Spinetta, hizo llorar a Flor Peña y avanzó a las semifinales de Got Talent Argentina

escuchar

“No dejes de jugar nunca”, fue la frase con la que Florencia Peña terminó de darle su devolución a Tomás Jackson, día en el que el participante deslumbró al público con su dulce voz en las audiciones de Got Talent Argentina (Telefe). Este martes, el nene de 11 años, oriundo de Buenos Aires, volvió a pisar el escenario e interpretó una canción con la que avanzó a semifinales y no pudo evitar conmover al jurado.

“Voy a cantar una canción que a mí me gusta mucho y que se llama ‘Plegaria para un niño dormido’ de Luis Alberto Spinetta “, dijo minutos antes de entrar en escena. Mientras cantaba, se podía ver cómo Abel Pintos, Emir Abdul, La Joaqui y Flor Peña lo escuchaban atentamente.

“Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo mal”, fue la estrofa que escuchó Peña y en la que las lágrimas caían sobre sus mejillas. Antes de finalizar, Tomi agarró un barquito de papel y se puso a jugar. Pero antes de escuchar al jurado, tomó el micrófono y dijo algunas palabras: “Primero quería decir que muy buenas noches, que estoy muy feliz de estar acá y muy contento de traer esta canción de Spinetta que tanto me gusta”, expresó.

Y siguió: “Me quedé pensando que ustedes me dijeron que nunca deje de jugar y es lo que siempre hago y por suerte siempre tengo algo para jugar. Tengo una casa, una familia, para comer... pero sé que hay algunos que no tienen eso y que solo lo tienen en sus sueños y a esos niños les digo que nunca pierdan la fe ni la esperanza porque algún día va a llegar ese sueño. Uno de mis sueños ya se cumplió que es estar acá”.

Tras la ovación de todos los presentes, Lizy Tagliani mencionó a Pintos para que evaluara lo que vio. “A mí me gusta mucho como cantas. Hoy te escuché y pensé que la vez anterior me había quedado muy sorprendido y encantado con tu fraseo. Esta vez te escuchaba cantar y me daba cuenta además de que, seas consciente o no, das una lección muy importante porque no te esforzás para cantar y entonces no pensás que para que a un niño se lo escuche tiene que cantar a los gritos”, indicó.

Y después añadió: “Yo fui un niño, yo canté a los gritos pensando que si no lo hacía de esa manera nadie me iba a escuchar y estás acá arriba con tu niñez, con tu pureza e inocencia que tenés y le enseñás a un montón de niños que con decir basta y que no tendrían que por qué gritar para que alguien los escuche. Te felicito por esa elección y por la hermosa presentación que hiciste”.

Cuando llegó el turno de Flor Peña, la actriz lo miró y le dijo: “Tomi hermoso, no paré de llorar porque elegiste una canción dificilísima de cantar pero hermosísima que estoy segura de que si Spinetta estuviera le hubiera dado mucha emoción escucharlo de tu boca porque vos no sos un cantante, vos sos un niño que percibe la vida con una profundidad. Vos cantaste esa canción percibiendo lo que estabas diciendo, entendiendo que hay muchos niños y niñas que no tienen la infancia que se merecen y vos viniste a relatarnos eso. No importaban las notas, importaba tu manera de contar”, manifestó, emocionada.

“Tomi, yo no sé en qué te vas a convertir, si en un actor o en un cantante. Yo lo que te digo es que tenés una conciencia tan hermosa y tan necesaria que te la agradezco muchísimo y te felicito mucho por lo que hiciste hoy”, completó. Emocionado, el concursante fue de la mano de la conductora del reality a saludar a Flor y juntos se fundieron en un emotivo abrazo.