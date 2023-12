escuchar

El lunes, durante el primer programa de esta temporada, 20 nuevos participantes ingresaron a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, a los flamantes jugadores les esperaba una sorpresa: el conductor del ciclo, Santiago Del Moro les anunció a los televidentes que otras dos personas se sumarían en las próximas horas.

“Hoy van a ingresar los últimos dos concursantes, y en la casa no saben absolutamente nada. Así que en un momento se va a abrir la puerta y se van a sorprender”, expresó el conductor la noche del martes, en el primero de los programas de análisis y resúmenes, que en esta edición cuentan con la presencia de los históricos Sol Pérez, Laura Ubfal, Ceferino Reato y Gastón Trezeguet, y las incorporaciones de Eliana Guercio y de la finalista de la última edición, Julieta Poggio.

Al igual que ocurrió con cada uno de los concursantes la noche anterior, antes de su ingreso, se presentó a los nuevos integrantes con un breve clip en los que ellos mismos contaban parte de su historia y describían sus personalidades. La primera, en este caso, fue Sabrina Isabel Cortéz, una chica de 29 años que tiene una cuenta en el sitio de contenido para adultos OnlyFans. “Me dicen la Barbie camionera, porque abro la boca y la c...”, indicó la joven, que desde hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires. “ Soy contadora, pero me dedico a las redes y al modelaje. No quiero laburar de contadora porque me estresa ”, agregó.

“ Mi mamá y mi papá son militares. Yo también quise serlo en un momento, entonces, obviamente que todo eso a mí me encanta. Estoy en pareja hace siete años, con intermitencias. Él está chocho, no es celoso y me deja ser. Por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, sumó. También, al igual que los demás, Sabrina ingresó, antes de dirigirse a la casa, al estudio desde el que se emite el programa de Telefe, y fue despedida por algunos de sus seres queridos, que se encontraban en las tribunas.

Inmediatamente después, fue el momento de conocer a Bautista Amascia, un uruguayo de 26 años que vive en Montevideo junto a su madre y sus tres hermanos y tiene su propia banda de cumbia, Toco por vos. “ No me considero ‘tincho’ para nada, pero entiendo que tengo cosas, pero me considero un ‘tincho’ evolucionado. Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería. Hice mucho atletismo y lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África”, se presentó.

“No soy problemático, pero tengo muchos amigos que me hice en el rugby con los que la amistad empezó agarrándonos a trompadas adentro de la cancha, o sea... Me sale muy mal falsear como cosas (SIC). Yo quiero que mi vieja vea el programa y diga, o sea, ‘Estoy orgullosa de mi hijo’”, agregó.

Efectivamente, el ingreso de los nuevos competidores tomó por sorpresa a los demás concursantes. Muchos de ellos conversaban al rededor de la pileta cuando las puertas se abrieron. Solo Lucía y Lisandro se levantaron inmediatamente para darle la bienvenida a Sabrina. Luego los siguieron los demás, aunque no con la mejor actitud.

“Me parece que esta entrada cae muy mal, por más que les veas una sonrisa. Ellos estaban listos y de repente les llega esta diosa y no solo tienen que reordenar las camas, que es lo de menos, sino que tienen que reordenar sus miradas sobre el juego. Cambia todo”, observó Trezeguet.

Y Sol Pérez agregó: “Lo dijo Sabrina: ¡qué recibimiento del o...! Pero la verdad es que vos estás relajado en la pileta, sin maquillaje y te cae esta bomba... ¡Te querés morir! No creo que les haya caído bien”.

“Catalina, Lucía e Isabel no están nada contentas. Y ya salió la pregunta de cuántos son”, indicó Guercio. Y Reato afirmó, filoso: “Es que es uno más para eliminar, porque se quieren quedar en la casa. Yo, viendo lo que pasa en el país, también querría quedarme encerrado en la casa”.

Y mientras charlaba con algunos de los chicos, hizo su ingreso Bautista. El último en enterarse fue Federico “Manzana” Farías, que se encontraba durmiendo una siesta.

Apenas hicieron su ingreso, Bautista y Sabrina realizaron la clasificación para la prueba de liderazgo y quedaron entre los competidores. Finalmente, la prueba que se realizó en vivo, y la nueva participante se consagró vencedora . Además de la inmunidad, Sabrina deberá salvar de placa a uno de sus compañeros, pero, además, contará con otro beneficio: el de sumar a placa a otro de los contrincantes a su elección.

