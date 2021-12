Chano habló de su presente con Natalie Pérez en medio de las versiones de romance

Una de las últimas semanas del año, comenzó en Los Mammones con un invitado de lujo, Chano Moreno Charpentier. El músico mantuvo una extensa charla con Jey Mammón, en la que se refirió a su intimidad, sus proyectos y el vínculo que lo une a Jorge Lanata.

Al comienzo de la nota, el conductor se refirió a su días como estudiante, y cómo empezó el proyecto de Tan Biónica: “Se formó cuando estábamos en la secundaria. Íbamos al colegio en Obras, que tenía el recreo en el estadio. Ahí íbamos a los camarines, subíamos al escenario, era un sueño. Yo era muy disperso como alumno, salía a las cuatro del colegio y lo único que sabía era a qué me quería dedicar. Teníamos un profesor de música que me exponía todo el tiempo. Me daba la guitarra y decía “ahora Chano va a tocar un tema para toda la clase”. Se divertía con nosotros. De hecho nos mandaba a diciembre a los cuatro, para no aburrirse. Nos llevábamos música siempre”.

Más adelante, contó una anécdota en la que vendió la guitarra de su hermano, y se la cambió por un bajo: “Hoy en día, mi hermano me dijo que cree que nunca más va a tocar el bajo, y él tocaba todos los instrumentos. Quedó traumado”.

Uno de los tramos más interesantes de la nota, fue en el que Chano contó como es su proceso de componer una canción, y allí explicó: “Yo no creo mucho en las musas, yo confío en el ejercicio de la composición, de sentarse en el piano. Yo no sé leer música ni escribir, puedo interpretar un poco. Me voy a dormir con una melodía, y la llevo al piano. Nosotros los músicos, los artistas de música popular, hacemos algo que es bastante simple, las canciones algunas pueden ser más complejas, pero no es algo muy difícil de recordar. O recuerdo siempre la melodía del estribillo, empiezo por ahí, después sigo por la letra que va a acompañarla”.

Sobre su nuevo tema, el cantante explicó de qué se trata, y quién va a ser su compañera en el momento de interpretarla: “Se llama “El himno de nosotros”, la compuse hace dos semanas. Me copé mucho con la idea de una pareja que se entiende, y desaparece el resto del mundo, y no importa lo que pase. La grabé con Natalie, tengo que hacer el video con ella. Le quedaba increíble, se copó con la canción desde el primer momento, y le puso una onda muy dulce”.