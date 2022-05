Combate: el reality de juegos físicos que se convirtió en el último gran semillero televisivo de talentos, amores y rivalidades

Sin dudas, Combate marcó un hito en la televisión argentina: un programa que no necesitó del rating para ser exitoso. Es que, durante sus cuatro años al aire, el ciclo de pruebas físicas orientado al público adolescente se convirtió en trending topic en las redes sociales a pesar de no liderar la franja en su horario. ¿La clave de este misterioso fenómeno? Un mix entre reality show, una competencia entre dos equipos liderados por chicos y chicas atractivos y un buen community manager, que alimentaba el minuto a minuto en Twitter, haciendo que la red social del pajarito se vuelva un eje principal del programa .

Si bien la versión argentina tuvo sus propios condimentos, este ciclo de juegos no era un formato original sino una adaptación de otros realities que se hicieron anteriormente en Ecuador, Guatemala y Paraguay. “Como el formato venía de otros países se mandaron productores para ver cómo era, cuántos chicos participaban y se trajo todo. Fue una movida grande, una inversión enorme porque se montó una pileta en el estacionamiento del canal, se cerró un estudio para nosotros solos. Era una apuesta en vivo, con una producción de 60 personas. La primera temporada duró 3 meses, y en la segunda explotaron las redes sociales. No entendíamos nada”, le comentó a LA NACION Daniel Borro, productor ejecutivo del ciclo, quien inmediatamente tuvo que cambiar la forma de generar contenido.

“Desde el principio, se retroalimentó mutuamente lo que pasaba al aire y en las redes. Había juegos que en vez de hacerlos en la tele se hacían exclusivamente online, mostrábamos tuits en vivo que disparaban un problema o generaban algo que no estaba previsto. Creo que eso es lo que más le gustó a los seguidores, ser partícipes directos”, agregó Nicolás Wainer, el community manager del programa, buscándole una explicación a este fenómeno inusual.

Y si bien actualmente el uso de redes sociales se volvió una herramienta de comunicación habitual para todos, lo cierto es que, allá por 2014, era toda una novedad.

Los capitanes del ring

El 12 de mayo de 2014, Combate desembarcó en la pantalla de elnueve para instalarse durante trece temporadas. Si bien la fórmula no variaba demasiado, la versión argentina rápidamente impuso un estilo propio. Dos equipos -el rojo y el verde- se enfrentaban en cada emisión con el objetivo de sumar puntos para su team. Así los 10 participantes de cada grupo se sometían a todo tipo de juegos físicos, coreografías y desafíos artísticos para ganar el premio mayor: una considerable suma de dinero y por qué no la oportunidad de “ser famosos”.

Los primeros en liderar el barco fueron Guillermo “Fierita” Catalano y Thiago Batistuta (el hijo del exgoleador de la Selección Nacional Gabriel Batistuta) sin embargo, a lo largo de las distintas entregas, este rol fue rotando por distintas figuras como Joaquín “Pollo” Álvarez, Laurita Fernández y Juan Ignacio “Juani” Martínez, entre otros. “Lo disfruto mucho. Es un rol cargado de responsabilidad, es llevar adelante un programa muy extenso, de cuatro horas, tres estudios y que requiere de una gran organización, además de estar alerta a lo que puede estar sucediendo detrás de cámara porque es un reality. Amo pasar de la adrenalina a lugares sensibles, de presentar a un grupo musical a aprender un paso nuevo ”, confesaba por aquel entonces Laurita Fernández, quien antes de quedarse con el título de conductora fue capitana de equipo y coreógrafa del reality.

Tito Speranza, el excustodio de Ricardo Fort que saltó a la fama gracias a las bromas que le hacía Marcelo Tinelli en ShowMatch, tuvo un importante papel como entrenador dentro de la competencia. “Los entreno toda la semana, hacemos trabajo físico y practican los juegos. Además, los contengo porque como son chicos jovencitos, trato de estar ahí y transmitirles mi experiencia. Genero empatía de modo personal”, contaba el entrenador feliz con este nuevo desafío.

Mientras los capitanes de equipo -que iban variando de generación en generación- eran caras bastante conocidas (Leandro Penna, Delfina Gérez Bosco, Virginia Gallardo, Evangelina Carrozo, Cinthia Fernández y Federico Molinari fueron algunos de los que ocuparon este rol), los participantes eran adolescentes desconocidos que se anotaban, ya sea para ganar plata, hacerse conocidos o como trampolín para lograr una meta más grande: ser actrices, conductores o cantantes .

Y en ese sentido el programa funcionó como un gran semillero de talentos, ya que por él pasaron muchos nombres que hoy tienen un importante lugar dentro del mundo del espectáculo: Flor Vigna, Nicolás Occhiato, Mica Viciconte, Lucas Velasco, Gonzalo Gravano, Locho Loccisano y Estefanía Berardi son ejemplo de ello .

“Me enteré del casting por una publicidad del canal. Recuerdo que había una fila larguísima y que tenía el número 807. Me presenté, hice algo de acrobacia y conté un poco de mi vida: venía de hacer comedia musical, teatro, danza, actuación, canto y algo de parkour, que fue lo que más les llamó la atención y lo que me ayudó en los circuitos”, recordó Flor Vigna, quien fue tricampeona y hoy disfruta de un gran presente como actriz y cantante.

“Estaba estudiando Derecho y trabajaba en un bingo en la parte de legales. Un día viendo tele, veo que Combate convocaba chicos. Mandé el mail con fotos de cosas que había hecho como modelo y me llamaron a los 10 minutos. Realmente la pasé muy bien, pero no era lo que más me gustaba. Soy medio cagón, no me gusta mucho la altura, pero bueno, como era un reality desarrollé mi personaje, empecé a jugar un juego, y estuve de la temporada dos hasta la diez”, reveló Occhiato, que hoy en día conduce junto a Vigna El último pasajero, por la pantalla de Telefe.

Mientras Estefi Berardi se hizo de un nombre como panelista , Mica Viciconte supo construir una imagen como influencer y fue la última ganadora de MasterChef Celebrity. “Recién había llegado de Mar del Plata y vivía en una residencia estudiantil mientras hacía algunas promociones para solventarme. Mi viejo me mandó un mensaje avisando que salió el casting de algo deportivo en el diario y yo le contesté que esas cosas eran acomodo. Sin embargo fui, había mucha gente y cuando logré entrar me preguntaron por mi vida personal (no sabía que era un reality), cosas que me incomodaron y se los dije. Creí que ya no me llamarían, pero quedé”, confesó quien inmediatamente se ganó el título de la más polémica dentro del certamen.

Fuera de juego: romances y peleas que dieron que hablar

Si bien el eje central del programa eran las pruebas físicas a superar en cada edición, es cierto que las historias de vida, las peleas y los amoríos entre los participantes le aportaron un gran condimento a la competencia. Es que cada chico que superaba el casting de Combate llegaba con una mochila cargada de expectativas, ilusiones y sueños por cumplir; algo de lo cual el reality sacó provecho hasta el último minuto. “ La clave era sacar de cada chico algo que aporte al proyecto, algo que les de identidad. Se les miraba el potencial que tenían más allá de los juegos. Si alguno era más galán, se hacía algo de novela ”, reveló Juani Martínez, su último conductor.

Así, los fans del programa fueron testigos de grandes amistades que se prolongaron en el tiempo y fuera de la pantalla (como la de Gonzalo Gravano, Flor Vigna y los mellizos Nacho y Ramiro Nayar) y vivieron el minuto a minuto de grandes historias de amor como fue la de Flor Vigna y Nico Occhiato, quienes compartían equipo y se enamoraron en el programa.

Aunque en los desafíos eran el agua y el aceite (Flor superaba todas las pruebas mientras que Nico era bastante malo para los juegos), la buena onda y complicidad entre ellos fue creciendo edición tras edición y la pareja blanqueó su romance ante las cámaras en mayo de 2015. En cuestión de minutos, sus fanáticos (que llevaban meses esperando la confirmación) crearon alrededor de esta dupla una inquebrantable colección de seguidores, que los acompañó no sólo hasta el final de la competencia sino a lo largo de sus carreras.

Pero donde hay amor también hay guerra y, en este caso, Flor Vigna también fue protagonista gracias a su eterna pelea con Mica Viciconte. Expertas en el juego mediático, las chicas supieron hacer de aquel enfrentamiento una fórmula ganadora y hasta dividieron al público, despertando ira y fuertes cruces en las redes sociales . Es que las capitanas se tomaron demasiado a pecho la rivalidad entre sus equipos (Flor lideraba el equipo rojo mientras Mica era del verde) y llevaron los roces de la competencia al terreno personal. Diferencias que persistieron hasta 2019, incluso después de cruzarse en la pista del “Bailando por un sueño”.

De hecho, las exchicas Combate confesaron que les costó muchísimo superar las viejas rencillas del pasado. “Nos odiábamos en serio”, aseguraron casi a coro antes de su reconciliación en el piso de Incorrectas. “Sellamos nuestra reconciliación cuando Mica vino al teatro a ver Una semana nada más, la obra que hice con Nico Vázquez y Benjamín Rojas”, contó Flor sobre el reencuentro, mientras la reciente mamá de Luca agregó: “ Con Flor tenemos buena relación, creo que las dos entendimos que nos hizo bien conocernos. En ese momento estábamos compitiendo, las dos no teníamos un peso. Entonces el dinero que podías ganar era compitiendo con la otra. Después crecimos y eso dejó de pasar ”.

Sin embargo, Vigna no fue la única enemiga de Viciconte en el juego. Hace poco, Estefanía Berardi (panelista de Mañanísima y LAM) recordó lo mal que se llevaba con la influencer en el ciclo de juegos. “A mí me tiene bloqueada. Ella decía que en Combate la producción la había maltratado y la verdad que no, nadie la maltrató. La única que maltrataba era ella a nosotros. Nos hizo llorar un montón a mí, a mis compañeros, a Flor Vigna”, expresó la periodista en el ciclo de Ciudad Magazine sin poder limar asperezas todavía.

Y si bien es posible pensar que por ser un reality las peleas estaban armadas, a la distancia podemos entender que la adrenalina que generaban sus juegos, el incentivo del premio mayor y los egos de las figuritas en ascenso que no paraban de cosechar seguidores fueron un gran detonante. Por no mencionar las exigencias que imponía la producción y que volvían aún más competitivas las ediciones. Es que si los participantes no llegaban a horario al canal o evitaban los entrenamientos, se les descontaban puntos a todo el equipo a modo de castigo, hecho que generaba ciertas rispideces hasta dentro del mismo team.

Game over

Más allá de no hacer grandes picos de rating, Combate supo instalarse dentro de la grilla televisiva y cosechar un gran caudal de seguidores y fanáticos. Sus trece temporadas al aire, sus repetidas nominaciones a los premios Martín Fierro y a los Kids’ Choice Awards (galardones que entrega Nickelodeon) y la multitud de fanáticos que se reunían en las inmediaciones de elnueve cada vez que el ciclo se emitía, dan muestra de ello.

Flor Vigna, en Combate

Sin embargo, después de cuatro años y medio, el ciclo llegó a su fin. El 16 de diciembre de 2018 los equipos se enfrentaron por última vez; consagrándose el rojo como el ganador de la Generación 13. “Algunos vinieron sabiendo un montón de deportes y otros armaron el camino al que quieren apuntar. Combate siempre fue un semillero de todos ustedes y se lo merecen. Necesitamos que la gente tenga ganas y ustedes lo supieron compartir con toda la gente”, dijo Juani Martínez muy emocionado mientras, entre lágrimas, Laurita Fernández no paraba de repetir: “Luchen por lo que quieren hacer, esto es el arranque de una gran experiencia”. Y no se equivocaba.