Marley será padre nuevamente y explicó por qué no recurrirá a la mujer que llevó a Mirko en su vientre.

Marley está en plena preparación de la nueva edición de La Voz, el programa que se alzó con los Martín Fierro a mejor jurado y a mejor Big Show en la última edición de la entrega de premios en la que justamente él se lució como conductor. Desde los estudios donde se graba el programa de talentos, brindó una entrevista a Flor de equipo en la que sorprendió a Denise Dumas con una revelación: volverá a ser padre en breve.

“Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones (...). Voy a elegir que sea mujer. En este momento están haciendo el test genético y me van a decir cuántos varones y cuántas mujeres. Generalmente, suelen poner dos embriones, porque puede que prenda solo uno, pero yo no sé qué hacer... ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”, indicó el animador.

El conductor reveló, además, que esta vez no recurrirá a Brittany, la misma subrogante que llevó a Mirko en su vientre: “En este caso, va a ser otra la madre subrogante... Estamos ahora en la búsqueda, porque ella ya tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tres semanas antes, de emergencia, por un problema de presión de ella. De hecho, estuvo en riesgo la vida de ella”.

“Hace poco hablé¿ y me contó que quedó embarazada nuevamente, y acaba de nacer su tercer hijo. Ya tenía dos varones, y nació uno más”, reveló. Y agregó: “Nos hemos ido una vez de vacaciones juntos a México. Invité a toda la familia porque quería volver a verlos y estar con ellos. También hay que entender que ella es la persona que tuvo nueve meses a mi hijo en la panza y la que lo trajo al mundo. Ella todo el tiempo le cantaba, le ponía música, sus hijos le daban besos a la panza y le decían ‘Buenas noches, bebito’... Hay una conexión que queda para siempre y un agradecimiento eterno ”.

Marley y Mirko Prensa Paramount+

Con respecto a qué fue lo que llevó a la mujer a prestarse a llevar a Mirko en su vientre, explicó: ”Ella y su marido son muy creyentes y querían ayudar. Ese fue el motivo por el que lo hicieron: para ayudar a alguien que no podía tener hijos de otra manera. (...) La gente piensa que la decisión es a veces por un tema monetario, y en el caso de ella no fue así, simplemente sintió que tenía que darle al universo un hijo”.

“Tampoco es la misma donante. ¡Cambié todo! Es rusa, también... Lo que sucedió fue lo siguiente: cuando decidí tener a Mirko, la donante, que es la mamá biológica, es una chica de Siberia. Quiso hacerlo porque viven en Florida, quedó embarazada de su novio y decidió abortar. Después de hacerlo, se sintió mal con esa decisión y quiso darle al universo un hijo. Entonces, fue una decisión que obedeció a un tema personal. Ella eligió mi historia, y yo elegí la de ella . Tuvimos la suerte de poder comunicarnos, de tener una larga charla y fue fascinante, porque además de hermosa era muy graciosa”, indicó luego.

Y contó cómo fue que llegó a conectarse con ella: “La nueva donante, en realidad, me la recomendó la anterior... Es una conocida de ella y son muy parecidas. También es rusa y vive en California. Trabaja como modelo, es muy bella. La verdad que, a diferencia de la otra vez, que tenía un solo embrión, esta vez tengo la suerte de que hay muchos embriones, así que los puedo donar. ¡No voy a tener tantos hijos!”.

Marley y Mirko Prensa Paramount+

Hace un tiempo, Marley aseguró que piensa pausar por unos años el programa Por el mundo porque Mirko ya tiene sus obligaciones y no puede viajar con tanta facilidad. En esta entrevista, explicó que los horarios de su hijo son los que marcan su agenda. “Me levanto a las siete para llevarlo todas las mañanas al jardín. El único día que no lo llevé fue el siguiente a la entrega de los Martín Fierro, pero porque me acosté a las 3.30 o 4 de la mañana y a las 9 tenía que estar acá, en el estudio donde se graba La Voz. Entonces, me vine directamente del hotel y fue con mi hermano”, indicó.

“Recién, antes de esta entrevista, estaba escribiéndole al pediatra, chequeando qué día tiene taekwondo, viendo quién puede llevarlo si yo voy a estar acá... Le gusta el taekwondo ahora, y también hace fútbol los sábados. La idea es que se divierta, y me causa mucha gracia”, sumó.