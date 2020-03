Coronavirus: Michel Brown contó cómo pasa la cuarentena en México

El actor Michel Brown contó cómo se vive la pandemia de coronavirus en México Crédito: Instagram

"Estoy bien, con mi mujer, encerrados. Hace diez días terminé el programa que estaba haciendo, y en el que era presentador, y desde entonces no salgo", contó el actor argentino Michel Brown desde México .

En una nota con Intrusos , el ex Jugate conmigo contó que en el país en el que reside desde hace varios años la pandemia se vive diferente: "A algunos no les queda otra que salir, porque viven al día. Gracias a Dios tengo la posibilidad de quedarme, en un espacio de contención. Pero la situación está difícil como en todos lados".

"El gobierno de México cree que se están haciendo las cosas bien. Hay miedo al colapso. Mi sensación es que todos se queden en casa. Ayer salir al supermercado por primera vez después de una semana y vi a mucha gente que sale sin problemas. Ya entramos en fase dos y pidieron a los grupos de riesgo que se queden en casa. La sensación en la calle es muy rara", señaló el protagonista de Pasión de gavilanes .

Brown contó que tiene conocidos contagiados de coronavirus y que se curaron. "Hay producciones de Televisa y TV Azteca que siguen grabando. Y seguramente lo harán hasta que el presidente no de la orden. Yo pararía".

También recordó por qué se fue de nuestro país, hace veinte años. "El motivo fue el momento de crisis que vivíamos, el corralito. Y quería tener la experiencia de trabajar en otro país. Se decía que México era una gran ventana, con muchas producciones. Yo tenía 21 años, y me quedé en México un tiempo, luego viví en Colombia, en España, en los Estados Unidos y hace 5 años que estoy en México. Me gustaría volver al país a trabajar. Estuve a punto de hacer 100 días para enamorarse , pero yo estaba haciendo una serie para Amazon y no se dio", aseguró.

Finalmente, contó que hace un tiempo hizo una serie para History Channel y que alguien lo reconoció de la época de Jugate conmigo y le dijo que estaba muy viejo. "Me dio mucha gracia, le dije a la señora que sí, que habían pasado 25 años", contó entre risas.