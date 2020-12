Susana Giménez le dejó un mensaje especial a Mirtha Legrand

En un programa lleno de sorpresas, llegó uno de los momentos más emotivos de La noche de Mirtha. Sentada a la mesa y acompañada de dos mujeres de su familia: su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale -quien la reemplazó en la conducción durante los últimos 9 meses que estuvo ausente de la pantalla por la pandemia-, la diva fue saludada por varias personalidades del espectáculo a través de un emotivo video. Desde Juan José Campanella a Susana Giménez le dedicaron unas cálidas palabras a la conductora de 93 años que vivió casi todo el año en su departamento aislada por pertenecer al grupo de riesgo ante la amenaza de la pandemia del coronavirus.

"Quería darte una enorme bienvenida, un gran beso. El fuerte ha sido muy bien protegido por Juana, quien ha seguido la tradición de elegancia, simpatía y sobre todo de coraje", dijo Juan José Campanella.

Otra de las personalidades que quiso acompañar a Mirtha en esta noche tan especial fue el diseñador Gino Bogani, quien se ha dedicado a vestir a Juana durante estos meses: "Qué emoción, estamos esperando tu vuelta. Hace tantos años que somos amigos, toda una vida, como dice Marcela, somos familia". En tanto, Graciela Borges sumó: "Que tengas un día bendecido, que estés feliz con esta vuelta tuya, que todo el mundo siga queriéndote como te quiere y que el amor te ilumine, que lo demás viene solo".

En tanto, Jorge Lanata, desde Uruguay, también participó de la sorpresa: "Te extrañé durante el año, está buenísimo que hagan este programa. Sé que tuviste un año difícil". Y destacó: "Sos una recontra estrella, te banco, te quiero, y te agradezco las cosas que hiciste por mí".

Ricardo Darín también fue uno de los protagonistas de este video: "Te felicito por muchos motivos, primero por tu entereza, fuerza, capacidad, aguante, por haber delegado en tu nieta. Creo que mucha gente está celebrando tu vuelta y está esperando que te pongas activa nuevamente. Espero que lo desfrutes". Y Adrián Suar le expresó: "¿Qué decirte que no te haya dicho? Recuerdo el mes de abril que me decías: `Este año no sé si voy a volver´ y los dos teníamos tantas ganas. Vos sos única, tenés una fuerza, una vitalidad... Estoy muy feliz de tenerte en la pantalla de eltrece, que es tu casa y siempre será tu casa".

Susana Giménez, la otra gran diva de la televisión argentina, desde Miami, se disculpó por no haberla llamado durante estos meses y celebró la belleza de Juanita: "Hola Chiqui querida de mi corazón, estoy acá, en Miami, todavía hay sol. No me peiné, ni me maquillé. Estoy hecha una bruja, pero me encanta que vuelvas a la tele con Juani, que lo ha hecho muy bien. Espero que vos estés contenta. Despedite de tu público, de este año tan horroroso y que el 2021 sea mejor. Sé que hace mucho que no hablamos por teléfono, pero he tenido de todo, ya te voy a contar. Te amo y mucha suerte".

Mientras el tape pasaba, Mirtha se reía y se emocionaba al ver a tantos viejos amigos reconociendo su trayectoria y dándole la bienvenida después de tantos meses fuera del aire.

