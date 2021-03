Pampita Ardohain: “La oportunidad de ser feliz está en las cosas simples”

Faltan apenas algunas horas para que Carolina “Pampita” Ardohain vuelva a la televisión. En un año de muchos cambios laborales y personales, la conductora de Pampita Online se prepara para un nuevo desafío al mando de su clásico magazine por la pantalla de NET. Es que la quinta temporada no sólo cambia de horario (este año irá de lunes a viernes de 20 a 21) sino que incorporará algunos nombres nuevos a su panel habitual, por no mencionar a la pequeñita que se encuentra en la panza de la presentadora y que, sin dudas, será la gran estrella del ciclo. “Hace tiempo venía pidiendo este horario, nos encanta el prime time. Este año se reincorpora Natalie Weber al equipo integrado por Barby Franco, Gabriel Olivieri, Cora De Barbieri, Paula Galloni y Julieta Novarro”, le anticipó la modelo a LA NACION antes del debut que tendrá como primera invitada a Nancy Dupláa.

El equipo de Pampita Online junto a la primera invitada del ciclo: Nancy Dupláa. @NicolasRiedel

Enérgica y emprendedora, este desafío no es el único en la agenda de Ardohain para este 2021. Además de sus presentaciones y cápsulas para distintas marcas, la morocha ya confirmó su presencia como jurado en La Academia, el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli que también promete grandes cambios de formato. “Se viene un gran despliegue. Va a ser un gran show”, adelantó quién compartirá estrado con Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Sin embargo, el proyecto más importante y especial de su año no tiene que ver con trabajo sino con su vida personal que la encuentra esperando a su quinta hija, la primera junto a Roberto García Moritán. Embarazada de cinco meses (o 22 semanas para ser más exactos), la conductora nos contó cómo está viviendo este momento y confesó su felicidad por esta nueva oportunidad que le da la vida porque, como dice el dicho: “La vida siempre da revancha”.

-¿Qué expectativas tenés para el debut de esta noche?

-Es muy mágico el primer programa todos los años, así que tenemos mucha emoción y ansiedad. Estamos felices de volver a trabajar porque amamos Pampita online, le damos trabajo a mucha gente y, sobre todo, estamos contentos de recuperar el horario de las 20, que fue nuestro primer horario.

-Además del nuevo horario, ¿qué otros cambios vamos a ver en pantalla?

-Ahora todo es más comprimido porque el programa dura sólo una hora. Antes tenía 40 minutos para entrevistar, nos tirábamos en el sillón con todo el tiempo del mundo. Ahora todo es mas cortito, así que vamos directo al grano. Y con las noticias también, porque tratamos de darle el mayor contenido de actualidad a la gente, que está del otro lado. La idea es que en veinte minutos sepan absolutamente todo lo que está pasando. Por otro lado, el estudio es lindísimo. Con esto del protocolo tenemos más espacio, más pantallas y un living gigante. Repetimos los panelistas del año pasado y se reincorpora Natalie Weber. Hoy no van a estar todos porque nos vamos a alternar, como siempre. Es lo mejor para cuidarnos.

Súper canchera, Pampita luce su pancita de cinco meses enfundada en un vestido engomado y bien al cuerpo

-Hace poquito tuviste Covid, ¿sentiste miedo en algún momento?

-Tuve la suerte de que no pasó a mayores, no tuve síntomas graves. Mis hijos no se contagiaron así que pude transitarlo con tranquilidad. Tomándome los días necesarios para que el cuerpo se recupere pero, por suerte, no tuve una mala experiencia con el virus.

-Confirmaste que vas a estar en La Academia, ¿qué nos podés adelantar sobre este nuevo ciclo que también viene con algunos cambios de formato?

-Va a ser un súper show porque se vienen los ritmos más lindos, los más recordados como: “Bajo la lluvia”, “El caño”, “El aquadance”, “El homenaje”, además de muchos nuevos, pero no quiero spoilear mucho. Sólo puedo decir que va a ser un gran despliegue.

Carolina Ardohain junto a Marcelo Tinelli en la firma de su contrato para La Academia Instagram

-¿Cómo vas a hacer para congeniar el tema de la maternidad con tanto trabajo?

-Voy a trabajar lo máximo que se pueda. He trabajado muchísimo en todos mis embarazos, incluso hasta he bailado. Estuve en el ‘Bailando’ de Chile hasta el final, llegué a la final con una panza de ocho meses. Tengo mucha energía embarazada, así que no me cuesta. Con Pampita Online es una hora a la mañana (el programa va grabado) y después cuando arranque La Academia son dos horas de noche, así que tampoco es que me lleva todo el día. Voy a tener todo el día libre para dedicarlo a la familia.

-Ya dijiste que tu bebita te va a acompañar a todos lados y que si es necesario vas a amamantarla en cámara…

-Voy a tratar de hacerlo antes de que empiecen los programas pero si llega a surgir al aire, no veo por qué no... Mantita y seguimos (risas). La prioridad siempre va a ser mi bebita y si tiene que comer y justo estoy trabajando será lo más natural del mundo.

-Es tu quinto embarazo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿se repiten los antojos?

-Me siento muy bien, ya pasaron las náuseas por suerte. Al principio vomité un montón, me quedaba en el baño porque no llegaba a ir y volver. Ahora tengo mucho sueño, después del almuerzo me duermo en cualquier lado. Pero hago una siestita de 10 minutos y después recupero. Antojos no tengo muchos por ahora, veremos más adelante.

-Claramente este bebé te sorprende en otro momento de tu vida. ¿En qué se diferencia este embarazo a los anteriores?

-Al ser el quinto embarazo se vive con menos ansiedad, con menos preocupación y mucha más naturalidad. Lo transitás de otra manera, con más seguridad, experiencia y sabiduría. Ya tengo como una escuela en esto. Voy al médico y ya sé todo lo que me va a decir (risas). Además, te cambio pañales con una mano, con el bebe en la falda, con el bebe parado, ya estoy relajada.

-¿Sentís que la vida te dio revancha después de tantos momentos dolorosos que tuviste que atravesar?

-Creo que siempre está la oportunidad de ser feliz y que hay que buscarlo en el día a día, en las cosas simples . Yo por suerte siempre tuve los ojos bien abiertos y lo encontré hasta en lo cotidiano. Tuve la suerte de poder verlo y poder valorar todo lo que me pasaba: los hijos hermosos que tengo, la oportunidad de tener trabajo, el tener salud. Así que no es algo de ahora, ni que este momento sea mejor que los otros, siempre fue así. Si obviamente el embarazo es un momento muy mágico pero siempre pude ver el lado bueno de las cosas.

La conductora es sorprendida por sus hijos y su marido, Roberto García Moritán, en el final del programa @NicolasRiedel

-¿Cómo están viviendo los chicos este momento y, sobre todo, Roberto?

-Mis hijos re bien, están acostumbrados a la familia grande, tienen hermanos por un lado, por el otro. Somos un montón. Y con Rober desde el primer día fue todo muy fácil y natural. Siempre tuvimos los mismos sueños, las mismas ganas de casarnos, de ser papás de nuevo. Somos el uno para el otro, esa certeza la sentimos desde el primer momento. Siempre pensé que iba a llegar el amor, nunca perdí la esperanza. Siempre volví a intentar y a apostar. Si uno está dispuesto a amar y dar, todo es fácil.

-Sos la reina de la pasarela, incursionaste en la actuación, estás súper asentada en la conducción, tenés tus propias cápsulas con distintas marcas... ¿Cuál es tu próximo objetivo?

-Mmm, no lo sé. Siempre dejo que el destino me sorprenda.