Divina Comida sigue generando simpáticas anécdotas. Si Cae y su testimonio sobre su adicción al sexo causó sorpresa el lunes pasado, esta vez el músico dejó boquiabiertos a sus compañeros de mesa con una perlita sobre Wanda Nara .

Como todos saben, esta semana los comensales del ciclo de Telefe son, además del músico, Silvina Escudero, Pía Slapka, José María Muscari y Marcelo Polino, quien fue el famoso elegido para oficiar de anfitrión.

En esa función, el chimentero les repartió a sus invitados unas fotos de personajes públicos para que opinen sobre ellos. La primera fue Pía Slapka, quien tuvo que dar su visión de Wanda Nara. "No la conozco personalmente", fue lo primero que dijo y continuó: "'¿Algo positivo?' La espontaneidad que tuvo en su momento. '¿Algo negativo?' Creo que se la comió el personaje".

Fue entonces que Cae quiso acotar una pequeña anécdota que vivió junto a la mediática que vive en Europa con su marido, Mauro Icardi, y sus hijos. "Wanda en algún momento quiso ser cantante y me pidió que le escriba canciones. Así que le escribí tres temas", comentó pícaro.

Ante la novedad, los comensales le preguntaron si la diva le pagó y sorprendió con un: "No, no me las pagó".