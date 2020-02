Divina comida: la furia de Coco Sily contra el veganismo

Coco Sily y su fundamentalismo por el asado. Crédito: Gentileza Telefe

27 de febrero de 2020 • 02:13

En la tele, los límites entre persona y personaje desaparecen o se vuelven tan difusos como confusos. Es el caso de Fernando "Coco" Sily, actor y humorista, que cultivó públicamente durante tantos años el estereotipo de "macho argentino", que ahora cuesta entender cuándo está hablando en broma o cuándo en serio.

Ejemplo de esto fue la cena (la tercera de la semana) que compartió con sus compañeros de Divina comida en el departamento de Floppy Tesouro. Como aplicada anfitriona que la modelo demostró ser, se esforzó por que cada ítem del menú estuviera al gusto de sus invitados. Así preparó una entrada especial para Boy Olmi, que no come carne; evitó los morrones en el plato de Coco Sily, a sabiendas del disgusto que estos le provocan; o acertó con el trago favorito de Grego Rosello.

Sin embargo, si la comida sobre la mesa estuvo perfecta, no fue así a la hora de hablar sobre tendencias culinarias, porque a alguien se le ocurrió nombrar al veganismo y Coco Sily explotó: "No me los banco, tengo los huevos llenos de los veganos. Primero, porque practican lo que combaten, que es el fundamentalismo. Si te agarran comiendo un pedacito de carne te marginan, te dicen asesino".

Mientras sus compañeros trataban de calmarlo, Floppy haciéndole ver que cada uno tiene derecho a elegir lo que come, y Grego advirtiéndole de las posibles consecuencias de sus dichos en las redes sociales, Coco siguió con una suerte de panegírico a la parrilla: "Me jode que en mi parrilla me pidan que ponga una verdurita, porque el asado es una ceremonia. Y yo no voy a tu templo a arruinarte tu ceremonia, entonces vos no vengas al mío. Comete el zucchini en tu casa".

Boy Olmi, minutos después, reflexionó sobre lo sucedido, intentando echar paños fríos sobre los dichos de su amigo: "Lo de Coco fue un disparate, se transforma en un fundamentalista pero sabemos que está jugando". Sin embargo, el humorista redobló la apuesta y cerró su análisis: "Puede ser que hoy el mundo se divida entre los que adoran la zanahoria y los que la odiamos".