escuchar

Este sábado a las 21:30, puntual, después de casi un año alejada de la pantalla chica, Mirtha Legrand regresó a la televisión con La Noche de Mirtha. Con un emotivo videoclip, que recopilaba la vasta trayectoria de la conductora y enfatizaba sus icónicas frases, la pantalla de eltrece le dio la bienvenida a su diva.

“Muchas gracias por los aplausos. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque, señores, yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa ”, comenzó diciendo, apenas se sentó en su escritorio. “He vuelto a eltrece queridos, muchas gracias a Adrián Suar y a Pablo Codevila; a Nacho Viale también que iba y venía. Llegó un momento en que dije: ‘No vuelvo a la televisión’, pero acá estoy”, remarcó sobre las negociaciones que se dieron en torno a su regreso, las cuales llevaron varios meses.

Para la gran noche, la diva lució un vestido en color lavanda. “Tengo un vestido divino de Claudio Cosano, de tul, bordado en perlas y cristales”, describió, y mostró las joyas que eligió para la velada mientras agradecía a todos los que participaron en el ensamble de su look.

“Estoy un poco afónica, estoy con antibióticos, anduve enfermita pero ya estoy recuperándome”, dijo haciendo referencia al malestar que sufrió en los últimos días y que puso en peligro su regreso. “ Esto es una inyección de vida, a mí lo que me hace bien es trabajar ”, añadió, feliz de estar nuevamente al aire.

Mirtha Legrand lució un vestido de Claudio Cosano, en color lavanda Storylab

“Hoy tenemos una bomba, y lo conseguimos nosotros solos: Javier Milei y Fátima Flórez”, anunció sobre sus invitados de la noche. “¿Saben que se pusieron de novios acá? Yo no me di cuenta. Este es el segundo noviazgo que nace acá, el primero fue el de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco ”, agregó, anunciando también que en los próximos programas la visitarán los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Sergio Massa.

Antes de sentarse en la mesa para recibir al candidato y su actual novia, Legrand quiso mandarle un mensaje a algunos de sus colegas. ” No copien más mi programa, por todos lados lo copian ”, expresó, con su característica sinceridad. “ Bueno, cópienlo, pero yo soy única ”, sumó, despertando carcajadas en todo su equipo de trabajo.

El romance entre Fátima Florez y Javier Milei

Mirtha Legrand junto a Javier Milei y Fátima Florez Storylab

Desde que confirmaron su romance, fueron muchos los que quisieron entrevistar a Milei y Flores, sin embargo, ninguno lo había conseguido. Fue la reina de los almuerzos la única que pudo juntarlos en su mesa, para inaugurar una nueva temporada de su ciclo televisivo. Fiel a su estilo, Legrand no esperó mucho para hacer la pregunta que todos estaban esperando escuchar. “Tengo un tape del día en que se conocieron en esta mesa. Yo no me di cuenta, la verdad”, expresó apenas se sentaron a la mesa, para consultarles momentos después qué fue lo que los conquistó del otro.

Fue el candidato presidencial quien tomó la palabra para elogiar a su novia. “ Que es una mujer hermosa no hay dudas, que es talentosa también es obvio, pero la verdad en ese momento ninguno de los dos tomó conciencia de lo que estaba pasando ”, aseguró. “¿Quién pidió el teléfono de quién? Porque alguien empezó”, quiso saber Mirtha.

“ Se dio muy natural: seguirnos en Instagram, reaccionar a publicaciones, fue muy de a poco ”, reveló Florez. “No es que de un día para otro me llamó; no es así. En un momento yo estaba en Uruguay y empezamos a escribirnos. Y algo pasó en ese chat que fue distinto”, agregó.

“¿Te gusta el casamiento?”, volvió a arremeter Mirtha, mirando fijamente a Milei y queriendo saber si la pareja iba a pasar por el altar. “El tema es si en la institución se mete el estado. Si es un contrato entre partes, no tendría problema, pero el tema es cuando el estado se pone a regular...”, contestó el político. “Sí creo en el contrato, pero no creo en el contrato intervenido por el estado”, enfatizó.

A lo largo de la noche, fueron varias las veces que la flamante pareja habló de la relación que mantiene. “Siempre me generó mucha admiración el trabajo que hace. Es una mujer brillante, inteligente, rápida, tiene un humor fabuloso ”, aseguró él, antes de revelar un pequeño detalle de la convivencia. “Yo voy a contar algo; una intimidad. A veces estamos juntos y recibimos llamadas para hacer notas y por respeto el que toma la llamada se va a otro lado de la casa. De repente aparecen las voces de Cristina, de usted, de muchos”, dijo, sonriendo. Inmediatamente, Florez comenzó a imitar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el candidato comenzó a “pelearla”, en una discusión repleta de argumentos políticos que causó risa en todos.

Noticia en desarrollo.

LA NACION

Temas Mirtha Legrand