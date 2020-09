Drew Barrymore revisa su pasado antes de debutar con su talk show y agradece las segundas oportunidades que recibió Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Matt Sayles

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 09:51

Drew Barrymore se prepara para lanzar su propio talk show en los Estados Unidos. "Creo que si hay algo que aprendí en esta larga vida frente a las personas es que existe una línea y ahora sé de qué se trata esa línea, es un sentimiento", dijo la actriz en una entrevista con el programa de la cadena CBS Sunday Morningal hacer un repaso sobre su vida de cara a los nuevos desafíos que le presenta su carrera.

A sus 45 años queda poco de esa niña que debutó en el film E.T. y tuvo que internarse en rehabilitación a los 13 años por sus problemas con el alcohol y las drogas. Ahora, la actriz no solo está dispuesta a revisar su turbulento pasado sino que se entusiasma con su futuro y sus variados emprendimientos [tiene su propia productora y una línea de belleza, entre otros].

De su frescura en el film de Steven Spielberg a su decisión de emanciparse de sus padres en su adolescencia, pasando por su pasado más "fiestero", ya hizo su primer descargo en su autobiografía publicada en los 90, Little Girl Lost. Pero ahora sumó: "Empujé demasiado los límites en diferentes momentos de mi vida. Soy muy afortunada, lo sé, probé, empujé, quizás demasiadas veces. Al menos tuve la bendición de aprender algo".

Drew Barrymore revisa su pasado antes de debutar con su talk show Crédito: Intagram @drewbarrymore

Todas las enseñanzas que le dejó su vida piensa replicarlas en su maternidad. Madre de Olive, de 7, y Frankie, de 6, fruto de se relación con Will Kopelman, de quien se separó en 2016, Barrymore afirma que quiere darles un ejemplo a sus hijas. "No les miento a mis hijas. Tuve que encontrar mi camino para llegar donde estoy. Entonces, sí, he vivido diferentes vidas y ellas son lo más importante para mí hoy. Ellas me han inspirado a ser una mejor persona y les agradezco cada día de mi vida", remarcó.

En el talk show, titulado Dear Drew, que se estrena hoy en la televisión estadounidense, Barrymore hará entrevistas y también tendrá espacio para el humor, ya que ella espera que este combo transmita buena onda a su audiencia al empezar el día. Sobre este nuevo desafío, asegura que está aprovechando al máximo las segundas oportunidades que ha recibido. "Vi mi carrera caer a los 13 años. Digo, si eso no te da una perspectiva y agradecimiento por cada trabajo que conseguís, nada lo hará. Estoy trabajando, eso es emocionante", concluyó.