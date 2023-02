Gran Hermano: en una noche de mucha tensión, Romina y Alfa pelean mano a mano por seguir en juego

escuchar

A las 22:15 dio comienzo una de las galas de eliminación más esperadas de este Gran Hermano, porque los protagonistas de la noche eran Alfa, Lucila y Romina. Con los bandos cada vez más definidos, se trataba de una placa que enfrentaba a dos figuras muy populares, como son Romina y Alfa. “Las cosas se dieron así” asguró Santiago del Moro al comienzo de una emisión que estuvo atravesada por la tensión.

Los primeros dos informes que presentó el conductor, tuvieron que ver con las repercusiones en la estrategia de Julieta. Como líder de la semana, ella salvó a Camila y dejó configurada la placa final, convencida que Lucila y Romina iban a dejar afuera a Alfa. Y si bien Walter inicialmente festejó el que su amiga fuera salvada, poco a poco se dio cuenta de los motivos detrás de esa jugada, y del riesgo que podía suponerle. Por su parte, las otras participantes estaban muy atentas al comportamiento de Walter, y cómo en los últimos días él intentó acercarse a todos y evitar las discusiones. “Pero el público tiene memoria”, aseguraba Romina frente a eso.

A las 22:30 se cerró parcialmente la votación, y de la mano de la escribana, Del Moro recibió el sobre con el nombre de quien hasta ese momento, había recibido la menor cantidad de votos, quedando afuera de la placa y garantizando su permancencia en el reality, al menos una semana más. Antes de leer el contenido del sobre, el conductor entró en la casa, a través de la televisión que se encuentra en el living. “Quien continúa en carrera y va a su cuarto a desarmar la valija porque sigue en competencia, es Lucila”. Con mucha emoción, la Tora celebró dicho resultado, y se acercó a una de las cámaras para agradecerle a su público. Al momento de revelar el porcentaje de llamados en contra, Del Moro reveló que ese número era de 5.61%, un valor notablemente bajo.

En el segmento de la cena de nominados, Romina mantuvo su distancia con Alfa. Los tres comían sin hablar demasiado, y ante la evidente sensación de incomodidad, la Tora propuso algunos temas de charla para amenizar ese momento. Luego, nuevamente en vivo, Gran Hermano llamó a Walter al confesionario, para que él pudiera dedicarle unas palabras a los televidentes, y de ese modo expresó: “Quiero quedarme en la casa porque desde que entré soy el mismo, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato, siempre fui sincero. Nunca me escondí detrás de un personaje, no estuve afuera de la casa. Quiero que sepan que soy siempre el mismo, y cuando algo me molesta, me duele, lo digo, porque no soy político”.

Luego llegó el momento de Romina, y ella le dijo al público: “Dios quiera que la gente me apoye para quedarme, sé que es difícil porque quedamos poquitos. Obviamente que me quiero quedar, siempre me mostré como soy, no tengo mucho para decir, quiero agradecerles porque me acompañaron en cada placa, y espero que acá también me apoye para continuar y seguir en la casa”.

