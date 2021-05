Durísimo cruce entre Nancy Pazos y Fernando Burlando: “Lo único que no avanzó es tu cabeza”

Este mediodía, Fernando Burlando estuvo como invitado en Flor de equipo para jugar al “cuestionario intragable”. Sin embargo, lo que se creía que iba a ser un juego divertido empezó con una fuerte discusión entre el abogado y Nancy Pazos. ¿Qué pasó? Una polémica respuesta del letrado molestó a la periodista, que lo increpó en vivo.

“¿Lograste que a algún cliente culpable lo hayan declarado inocente?”, fue la pregunta que desató el gran escándalo en el estudio. Tras confesar que sí, Burlando dio detalles al respecto. “Pero no fue en crímenes por gusto sino tal vez por cuestiones pasionales. Cuando hay un tema pasional en el medio, uno lucha por revertir la situación y tratar de darle un equilibrio, porque cuando está la pasión en el medio la cabeza de la persona no es la misma”, respondió ante la mirada atónita de la conductora, Florencia Peña.

“No quiero ahondar en lo que está diciendo pero...”, señaló la anfitriona mientras miraba a su equipo. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por Nancy Pazos, quien sí increpó al letrado. “Es una barbaridad lo que está diciendo. Yo sí voy a ahondar. Es imposible que a esta altura califiques de pasional a ningún crimen. Lo único que no avanzó es tu cabeza, porque claramente es una cuestión de género”, disparó furiosa.

“No, Nancy, a lo sumo no será la mía, será la del código penal. El tema de género es otra cosa. Gracias a Dios hoy se ha revertido mucho la situación. Es más, en menos de un mes estamos sacando un libro de ayuda para las personas que pasan situaciones de violencia de género”, le contestó Burlando.

No conforme, la periodista volvió sobre sus dichos: “Por eso, cuando hablaste de pasional es lo primero que me hizo ruido, creo que es lo mismo que le pasó a Flor. Antes se justificaban los crímenes de género diciendo que era un crimen pasional, entonces el justificativo no va”.

El abogado, entonces, intentó justificar su respuesta. “Flor me preguntó: ‘¿En algún momento de tu trayectoria te pasó esto?’ Sí, yo soy abogado desde hace más de 33 años, las cosas han variado pero hace 30 años la idea que tenían los jueces y la ley de los vínculos eran totalmente diferentes”, aclaró mientras Pazos recalcaba que lo que ocurría en el pasado no estaba bien.

De acuerdo con la panelista, Burlando siguió con su explicación: “Todo va cambiando. Por suerte las cosas cambian para mejor en este tipo de situaciones pero estas cosas pasaron, estas cosas sucedieron. El hombre que llega a su casa y encuentra a su mujer con el vecino y reaccionaba de una manera violenta emparentado a una emoción era algo lógico”, volvió a repetir.

“¿Qué es lógico? ¿Qué la mate? Estaba mal. Que un juez tomara como un desagravante el tema de que le metió los cuernos y entonces la podía matar claramente era un horror”, lanzó Pazos enojadísima. “Era un horror pero todo eso estaba apoyado no solo en lo que opinaba el juez, sino en una ley, en psiquiatras y psicólogos que emparentaban este tema con una reacción violenta”, advirtió el experto en leyes.

Mientras miraba como testigo el ida y vuelta entre el letrado y la periodista, finalmente Florencia Peña se metió en la polémica. “Pero eso cambió ahora. Si vos te tenés que sentar hoy a defender un caso que defendiste hace muchísimos años que tiene que ver con esto lo tenés que defender distinto. La mirada de los jueces también es distinta”, expresó intentando calmar las aguas.

Tras coincidir con la conductora en que ahora todo es diferente, el abogado aseguró que todos estos cambios “tienen que ver con el progreso y no con el retroceso” y enseguida dio un ejemplo de un caso que se amolda a la pregunta inicial del juego. “Yo defendí un tipo que salió en libertad (había asesinado a un hombre) y a los 3 meses, en medio de una emoción violenta, mató a otra persona”, recordó.

“En ese sentido estoy con Nancy y por suerte fue avanzando. Es importante entender que no hay más crímenes pasionales, son femicidios. No te vamos a preguntar más nada porque se armó un quilombo terrible... Sabés que, comete todo y andate a tu casa”, remató Peña fiel a su estilo e intentando cerrar el tema para seguir con el juego.

“Me he ido a las manos con los novios de mis hijas”

Luego del picante cruce, el programa continuó con el resto de las preguntas preparadas para Burlando. Tras explicar una vez más por qué todavía no se casó con Barby Franco, el abogado reveló los motivos por los cuales le pidió a su novia reservar un poco más su relación en los medios. “Prácticamente mi vida era un vodevil. Cuando está en Pampita Online, ella se relaja y piensa que esté en el living de casa”, advirtió, entre risas.

Mientras aseguró no ser celoso con su pareja, el mediático abogado sí reconoció serlo con sus hijas. “Me gustan que las cosas sean correctas. Que elijan bien, que no lloren, que no sufran. Me meto en su vida sentimental, sí. Incluso me he ido a las manos con los novios de ellas”, expresó sin avergonzarse.

Ante el asombro del panel, Burlando dio más detalles: “El respeto siempre tiene que estar presente. Algunos novios han sido amigos míos, entonces dejame reaccionar. Hace fierros conmigo, jugamos a la pelota, corremos y después sale con mi hija”, señaló molesto y enseguida ejemplificó la situación: “Si no hacen bien las cosas, me voy a las manos. Si mis hijas no reciben ese llamado que tanto esperan, podría reaccionar también. ‘¿Qué pasa que no llamas? ¿Te paso a buscar?’”, señaló.

Tentados con sus declaraciones, Peña decidió seguir con el cuestionario y pasó a la siguiente pregunta: “Mauricio D’Alessandro, Ana Rosenfeld y Matías Morla son abogados muy importantes. ¿A quién tendrías como asistente, a quién como socio y a quién para que te sirva un café?”, lanzó la actriz y conductora.

“Son tres protagonistas del derecho en cualquier equipo los agarrás. A Mauricio lo tendría de socio al igual que Ana, que tiene mucha energía, esa fuerza femenina que hoy es necesaria y fundamental en un estudio. Así que ellos podrían intercambiarse y café no tomo”, respondió dando a entender que con el exabogado de Diego Maradona no compartiría nada.

Casi sobre el final la característica pregunta del juego llegó. “Si Barby te propusiera hacer un trío, pero sumando a un hombre, ¿Cuál sería el que menos te molestaría?”, expresó Peña. Lejos de evitar la respuesta, Burlando fue contundente con sus condiciones: “Buscaría a alguien muy reservado, alguien con código y ese sería Jey Mammón. A lo sumo me tendría que bancar alguna canción en el medio”, bromeó, entre risas.

LA NACION