Edda Bustamante y la polémica con Flor de la V

Ambas dieron sus pareceres en el ciclo de cable de la humorista

"Si uno tiene órganos masculinos es varón. Las mujeres hemos perdido la vagina en esta sociedad de hoy", dijo ayer Edda Bustamante en el programa de Flor de la V , Flor de tarde (Magazine). Los dichos de la diva generaron una polémica que la tuvo a ella y a la actriz y conductora como protagonistas.

Todo surgió cuando Bustamante le preguntó al psicólogo Gabriel Cartaña, también invitado al programa, qué definía a una mujer y qué a un hombre. "En el teatro, en mis monólogos, le hago esa pregunta al público y me contestan: ´Si tiene pechos o si tiene pene´. Pero lo cierto es que uno es hombre o mujer simplemente porque se siente", contestó el especialista.

Ante la inconformidad de la respuesta, Edda le dijo: "¿Cómo no va a haber manera de explicar? Cuando vos tenés un bebé miran a ver si tiene órganos masculinos o femeninos. Si son órganos masculinos, es varón".

Ante la sorpresa de los invitados, Bustamante se explayó entre intervenciones del resto de los invitados: "Hice una pregunta básica de la naturaleza. El resto es el cambio social en el que estamos. Si uno no tiene la inteligencia y la sensibilidad de subirse a esa ola, se queda atrás. Porque acá las mujeres hemos perdido en un campo importantísimo, la vagina. En la naturaleza hay macho y hembra y de ahí en más explicás si te sentís mujer, sabiendo qué es una mujer".

Fue entonces cuando De la V dijo que una cosa es lo genital y otra cosa la identidad de género: "Si hay una persona autorizada para hablar soy yo. Toda mi vida me sentí mujer. Me pueden creer o no. Cuando yo tenía dos años, creí que era nena, pensaba como mujer, quería ser nena, no quería ser varón. Creía que iba a crecer y me iba a cambiar la genitalidad, era como una fantasía que tenía".

"Cuando salió la ley de identidad, que me dieron el DNI, que representa lo que yo siento, que es mujer, a muchos les costaba entenderlo. Para muchos tenemos prohibida la palabra 'mujer'. No me importa lo que piensen las vaginas empoderadas. Para muchos sos mujer solo si cargás una vagina y yo no creo en ese concepto", cerró Flor.