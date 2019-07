El cantante de cumbia protagonizó un fatal accidente el sábado por la madrugada, por el que está acusado de homicidio culposo doblemente agravado Crédito: Instagram

Romina, la mujer del trompetista Nicolás Carabajal -una de las dos víctimas que dejó el accidente que tuvo El Pepo mientras manejaba en la ruta 63, el sábado por la madrugada- hizo un doloroso pedido de justicia para su pareja y para el asistente del cantante, Ignacio Abosaleh.

Tras asegurar que Carabajal siempre se trasladaba a las presentaciones en una combi, con el resto de los músicos, la mujer indicó que esta vez las cosas fueron distintas. "Me mandó un mensaje y me dijo que 10 minutos de salir le pidieron que viajara con El Pepo porque se sentía mal. Me dijo que no quería ir", contó en Cortá por Lozano. "Fue a tocar y me dieron una bolsa negra con ropa ensangrentada".

"Me dijeron que mi marido estaba durmiendo en el momento del accidente... Nunca se despertó", señaló, notablemente conmocionada. También dijo que su marido trabajaba en negro y ganaba 500 pesos por show.

"Quiero justicia por Nico y por Nacho. Me dio mucha bronca escuchar al Pepo decir que el que manejaba era 'ese pibito que está muerto ahí'", siguió la mujer, que es madre de una nena de 1 año, Alma, y se encuentra embarazada de un varón, al que llamará Mateo Nicolás.

La viuda de Carabajal aseguró que el trompetista trabajaba con el cantante desde hacía 4 años. "Fue uno de los primeros de la banda, cuando El Pepo tenía las salidas transitorias de la cárcel. Tocaba la trompeta en las murgas y uno de los chicos lo llevó. Se iba de casa tipo 8 de la noche y volvía a la mañana. No sé cuántos shows tenía por noche, pero eran muchos. Odiaba que trabaje con El Pepo, por las giras, ir de un lado a otro, y él también estaba cansado pero no conseguía trabajo en blanco", relató.

La palabra del hermano de Nicolás Carabajal

Mientras tanto, en Confronados habló el hermano de Nicolás Carabajal, Carlos. "Estamos destrozados, queremos justicia. Que pague el culpable. Si es El Pepo, que hable y diga cómo fueron las cosas, porque no es nada claro. Me tocó reconocer a mi hermano, verlo dentro de una bolsa negra, no se lo deseo a nadie", comenzó. "Cuando vi el video de El Pepo , no podía creer como hablo de Nacho así y por mi hermano ni preguntó".

"Nico era el bebé de la familia, el mimado", dijo entre lágrimas. "Mi papá se enteró por la radio que El Pepo había tenido un accidente y me llamó asustado. Nadie nos llamó para comunicarnos que mi hermano había fallecido. Yo llamé al hospital de Dolores. El sábado, antes de viajar, vino con mi ahijada al negocio; quedamos en comer un asadito el domingo en lo de mi viejo".

Omar, el padre de Ignacio Abosaleh, en tanto, que habló en Pamela a la tarde y contó que se enteró de la muerte de su hijo por televisión. "Mi hijo deja una esposa y un hijo de 7 años. No era el manager del Pepo sino su asistente personal. Tenía las llaves de su casa, iba al banco, atendía a la madre de El Pepo, era su hombre de confianza. Conocía todos sus detalles, como por ejemplo que en marzo empezó a consumir droga. Lo que digo es concreto, porque me lo contó mi hijo. Y que tomara alcohol era normal", señaló.

"Mi hijo estaba cansado ya de tantas idas y venidas. A veces lo maltrataba también y se quería ir pero no le resultaba fácil conseguir algo", siguió el hombre. "Yo estaba muy preocupado, le pedía que buscara otra cosa. Sabía que esto no iba a terminar bien. Para ser más exactos, mi hijo me decía que me quedara tranquilo porque El Pepo no consumía drogas y no quería que nadie consumiera. Pero eso cambió hace unos meses, que me dijo que había recaído nuevamente en la droga. Quiero que se haga justicia. Mintió porque mi hijo no conducía y le quiso tirar la culpa a un muerto. Eso me mató, mi familia está desesperada".

Marcelo Biondi, el abogado de los familiares de las dos víctimas fatales, aseguró que está recolectando pruebas y esperan el resultados de pericias. "Esperemos que el juicio oral se lleve a cabo pronto", aseveró.

Rubén Darío Castiñeiras, alias "El Pepo", de 44 años, chocó y volcó el último sábado 20 a las 2 de la mañana en la ruta provincial 63, cuando se dirigía con la corista de su banda, Romina Candias, Carabajal y Abosaleh, a brindar una serie de shows en la Costa atlántica. El cantante está detenido, acusado de homicidio culposo doblemente agravado.