El atrevido baile de Marley en La Voz Argentina y la reacción de Lali: “Nos encantaría mantener el rating alto que tenemos”

Un nuevo domingo en La Voz Argentina, y una nueva serie de batallas que se presentaron de lo más parejas. Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, y Mau y Ricky, presenciaron nuevos enfrentamientos entre miembros de sus equipos, y como sucede en esta instancia del reality, ellos debieron elegir a qué talento conservar, y a cuál dejar ir.

Las encargadas de abrir la pista, fueron dos integrantes del team Lali, Yanela Toscaco y Vanesa Henríquez. Ellas ensayaron “Mafiosa”, bajo la atenta mirada de Espósito y de su compañero, Álex Ubago, y la coach opinó sobre ambas: “Van a poder lucirse mucho, son distintas y cada una tiene su manera de ser potente”.

Una vez terminado el número, Montaner destacó: “Las dos uniformes, cada quien tiene una personalidad definida en la voz, las disfruté full full. Yo no sé cómo definir el tipo de voz que ellas tienen, en la canción sentí que había mucha calle, asfalto, humo y ruido en el buen sentido. La hicieron muy bien las dos”. La Sole se animó a inclinarse por Vanesa, y al momento del veredicto, Lali concluyó: “Quiero destacar especialmente el crecimiento de Vanesa, desde la audición hasta el ensayo, y lo que escuché recién. Siento que te comprometiste de verdad, y Yanela viene con todo lo que es, y mostrás ese power. Has vivido mucho, y se nota”. Finalmente, la jurado anunció que Yanela era quien se quedaba en su equipo.

Luego llegó el turno del equipo liderado por la Sole, que enfrentó a Emilia Oliveras y Andrea Guasch. Muy atentas a las sugerencias de su coach, y de su cocoach, Karina “La Princesita”, ambas participantes debieron sortear las dificultades de una canción en inglés. Sin embargo, el número sorprendió a los jurados, y Montaner expresó: “Soledad, nos diste un bofetón. Nosotros aquí no somos de piedra, y cuando encontramos gente como ustedes, que transmite de esta manera cuando cantan, nos conmueven. Esta fue una de las batallas más linda que he visto”. Mientras Marley se sumaba a los elogios, Andrea le hizo al conductor una divertida oferta: “¡Le voy a decir a Marley para ser niñera de Mirko!”, y Lali retrucó: “¡Ahora te va a cobrar más caro!”.

De vuelta en las devoluciones, y muy tentado, Mau destacó: “Debo confesarles, me tenían sufriendo porque el coro no terminaba de llegar, entonces cada vez que iba a entrar esa parte, se iban a otro verso y yo decía, “¡por el amor de Cristo, por mi salud, por favor!”. Luego la Sole reveló: ”Las noté más nerviosas que en el ensayo, pero estuvo buenísimo, y le pusieron el corazón. Andrea es la primera vez que canta en inglés, y recibió mucha ayuda de Emilia. Fueron muy buenas compañeras entre las dos. Las felicito. La batalla la ganaron las dos, fue muy parejo, pero quien sigue es Andrea”.

Juan Manuel Rubino y Alejo Álvarez, fueron los participantes del team Montaner, que protagonizaron la batalla correspondiente a ese equipo. Arriba del escenario, ellos interpretaron “Vaina loca”, pero el jurado notó algunas imperfecciones. Sin embargo, y antes de analizar el número, Lali apunto que Juan Manuel había hecho un baile de cadera “muy interesante”, y Marley se animó a intentar ese paso, ante la risa de los especialistas. Muy preocupada, y entre risas, Espósito le dijo entonces: “Nos encantaría mantener el rating alto que tenemos, y mucha gente está comiendo”.

En la devolución, la Sole destacó: “Mucha juventud y mucha actitud en este equipo, hubo algunos accidentes de afinación, que se mantuvieron en gran parte de la canción”. Luego Ricky, tomó la palabra y agregó: “Este es un género que la mayoría de gente no le da el crédito que se merece, y no es fácil, pero creo que para Alejo no fue el mejor momento”. Finalmente Montaner dio su veredicto, y reveló: “Lo que hacían en individual iba fluyendo, pero en la armonía estaba el problema. Y quien continúa en el equipo Montaner, es Alejo”.

El team Mau y Ricky fue el encargado de cerrar la noche, a través de una batalla entre Micaela Sotera y Bernardina Sonzini. “Esta canción me emociona tanto, de verdad” reconoció Ricky, al momento de comenzar a ensayar junto a ellas, el tema “Time After Time”. Y a la hora de evaluarlas, los especialistas se deshicieron en elogios, y Lali subrayó: “Estaba como hipnotizada escuchándolas, parejísimo es poco. Parejo a nivel performance, las dos tienen voces muy particulares, parejo jodido. Creo que Bernardita tiene la cosa más pesada, de una voz con mucha templanza, y Mica tiene una dulzura heavy. En esto no me puedo inclinar por ninguna, fue hermoso”. A continuación, Montaner remarcó: “Cantan espectacular. Me cuesta mucho decirlo porque me gusta ser parejo en mis apreciaciones, pero tengo que reconocer que me llamó la atención ella”.

Antes de saber el final, la Sole comentó que “daban ganas de volver a escucharlas”, y finalmente Ricky anunció: “Esta canción es un clásico que hemos escuchado tanto, no es fácil, y lo hicieron hermosamente. Tienen colores de voces muy particulares, ambas cantaron espectacularmente bien. Son tan dulces las dos, y estoy orgulloso de que sean parte de nuestro equipo. Vamos a tomar una decisión, pensando que ambas van a continuar en el programa”. Finalmente, fue Micaela la cantante que logró permanecer en La Voz Argentina.