Alf Clausen, el creador de la histórica música de Los Simpson demanda a Fox por discriminación

El compositor Alf Clausen, quien creó la música de Los Simpson durante 27 años, presentó una demanda por discriminación contra Twentieth Century Fox Film Corporation, alegando que le quitaron su fuente de trabajo por su edad.

El músico de 78 años fue despedido hace dos años, y dice que le informaron su desvicunlación de la serie argumentando que querían "llevar la música hacia una dirección diferente", sin brindarle más detalles.

Clausen presentó una demanda el lunes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por discriminación, despido injustificado y represalias, contra Fox , Disney -que compró a Fox en 2018 por más de 71 millones de dólares- y Gracie Films, argumentando: "Las razones que me comunicaron para despedirme son falsas, fueron un pretexto". Esto ocurría en el marco de una crisis presupuestaria y variados intentos por reducir los costos de emisión de los millones de dólares por año que implicaba producir la serie.

La icónica serie animada ya lleva más de 30 temporadas desde 1989. Fuente: Archivo

Clausen realizó la labor de crear y dirigir toda la música de la serie animada estrenada en 1989, generó contenido musical para 560 episodios del programa, dirigió una orquesta de 35 piezas, componiendo canciones y variaciones del icónico tema Simpsons, de Danny Elfman. Fue nominado a 23 premios Emmy por su trabajo, y ganó dos veces, por "We put the spring in Sprinfield", en 1997, y "You're Checkin In", en 1998.

El costo de mantener a la orquesta y el estudio de grabación significaron grandes pérdidas, así que decidieron despedir al compositor y a su equipo. Clausen fue reemplazado por Bleeding Fingers Music, una compañía de producción musical fundada por el empresario Russell Emanuel, el compositor alemán Hans Zimmer y el productor Steve Kofsky. Por eso, en la demanda se explica: "Los nuevos compositores son sustancialmente más jóvenes, a quienes además se les pagaba menos".

El despido del histórico compositor despertó muchas críticas sobre el nuevo futuro de la música de la serie animada Por eso, en 2017 los productores de Los Simpson emitieron un comunicado donde expresaron : "Valoramos enormemente las contribuciones de Alf Clausen a los Simpson y él continuará teniendo un papel continuo en el programa. Seguimos comprometidos con la mejor música para Los Simpson, incluyendo absolutamente la orquesta. Esta es la parte en la que haríamos una broma, pero el trabajo de Alf y la música de la serie son tratados con respeto y seriedad por nosotros".

Se conoció la denuncia por discriminación del creador de la música de la icónica serie animada nombrada como "el mejor programa de televisión del siglo XX" por la revista Time. Fuente: Archivo

Debido a que la participación prometida no llegó, el compositor decidió demandar a Fox asegurando que su desvinculación fue injusta, basada en motivos de discriminación. Mientras tanto, la temporada 31 de Los Simpons está programada para estrenarse en septiembre de este año, y se espera que también haya una temporada 32, aunque todavía se desconoce si se emitirán en la plataforma de streaming que está por lanzar Disney.