Las aterradoras predicciones de Los Simpson para este 2026

El éxito de más de tres décadas de Los Simpson consolidó su reputación como un inesperado oráculo de eventos mundiales, ya que predijo con una notable precisión varios sucesos mucho antes de que ocurrieran en la vida real. Tras más de 36 temporadas y 800 capítulos, la serie creada por Matt Groening logró captar la atención del mundo al contar de antemano varios hechos que se encaminan para ser los protagonistas de este 2026.

En un contexto global de rápida evolución, las temáticas recurrentes del programa, como la tecnología, el espacio, los extraterrestres y hasta un posible fin del mundo, cobran una relevancia particular en el inicio de un nuevo año.

Una de las principales preocupaciones actuales es el avance exponencial de la inteligencia artificial (IA) y su potencial impacto en el mercado laboral. En el episodio Them, Robot (temporada 23, capítulo 17), Los Simpson ya anticiparon esta realidad: la IA se apodera de los trabajos. La decisión, tomada por el Sr. Burns en la ficción, no dista de la posibilidad de que otros empresarios ricos sigan una línea similar en 2026, a medida que esta tecnología se vuelve cada vez más poderosa.

La existencia de Olimpiadas de robots en China y el uso cotidiano de la IA por parte de las personas ya hacen que una fuerza laboral robótica no parezca descabellada, a diferencia de 2012, año de la emisión original del episodio.

La serie animada anticipó el impacto de la IA en el mercado laboral (Foto: X)

En cuanto al turismo espacial, la serie también se adelantó. En los primeros meses de 2025, Katy Perry ya se elevó por encima de la atmósfera terrestre en un vuelo de Blue Origin, y con los planes de Jeff Bezos de convertir la Estación Espacial Internacional en un hotel, 2026 podría ser el año de la masificación para los mega-ricos. La idea de los viajes espaciales para el público en general fue planteada por Los Simpson ya en 1994, en Deep Space Homer (temporada cinco, capítulo 15), donde Homero es enviado al espacio como parte de un esfuerzo de relaciones públicas de la NASA para acercar estos viajes al público.

Respecto al contacto extraterrestre, la serie sugirió en The Springfield Files (temporada ocho, capítulo 10) que es más probable un encuentro accidental, con Homero en búsqueda de ayuda de un fanático de los OVNIs antes de que otros se percaten. Esto invita a tomar más en serio los avistamientos de posibles objetos extraterrestres. Con la parición del cometa interestelar 3I/ATLAS muchos pensaron que sería un primer contacto alienígena.

Los Simpson predijeron los viajes turísticos al espacio (Foto: X)

Otros episodios futuristas mostraron a jóvenes conectados a mundos digitales, como los anteojos META, o personas que hacen uso de atención médica y electrodomésticos impulsados por IA, tendencias que ya se están infiltrando en la vida cotidiana.

Finalmente, la serie animada hizo referencias a una posible Tercera Guerra Mundial, un tema que se cierne con fuerza dada la tensión geopolítica global en la actualidad. Un corto de 1987 mostró a Homero convencido del inicio de la Tercera Guerra Mundial, urgiendo a su familia a un refugio casero.

Más inquietante aún fue que, en una escena de Lisa’s Wedding, el prometido británico de Lisa, Hugh Parkfield, visitó la taberna de Moe. Al reconocerlo como británico, Moe le dice que “les salvaron el trasero en la Segunda Guerra Mundial”, a lo que Hugh responde: “Bueno, nosotros les salvamos el trasero en la Tercera Guerra Mundial”. La simple y cruda respuesta de Moe, que dijo “eso es cierto”, cerró la secuencia con una nota de preocupación.