El cumpleaños más triste de Carmen Barbieri: "Para mí, es un día más"

Carmen Barbieri vive su cumpleaños más triste: "Para mí, es un día más" Fuente: Archivo

21 de abril de 2020 • 17:41

"Es un momento muy difícil el que está viviendo el mundo. Trato de no tener miedo, pero también de cuidarme. Este cumpleaños me toca en un momento en el que tengo a mi hijo con cáncer. Cuando me lo dijo en Mar del Plata, me puse a llorar. Después vino la pandemia y todo se complicó", dijo Carmen Barbieri este martes por la tarde, en Confrontados.

La actriz cumple hoy 65 años y lo pasa sola en su departamento de Belgrano. Su hijo Federico Bal vive en Ingeniero Maschwitz, con su novia Sofía Aldrey. Angustiada, Carmen habló de la salud del actor: "Es muy fuerte y se está tratando en el Instituto Fleni. Va solito y hace la quimio y los rayos para reducir el tumor . Sé que le dan mucha contención pero yo quisiera acompañarlo y no me deja. Fede me dice lo necesario y Sofía, por suerte, me cuenta un poco más. Esta es la cuarta semana de rayos y quimio y ya está más débil y con dolores. Sé que es lo normal. Este para mí es un día más; hace mucho que no festejo mi cumpleaños".

Barbieri contó que se siente afortunada porque su hijo está pasando la cuarentena en una casa grande, con parque, verde y sol. "Quería que tuviera la herencia ahora, y que yo pudiera ver que la disfrutaba. Esto fue antes de la noticia de su enfermedad. Es una casa hermosa que se llama Corazón de tiza y que fue del Flaco Spinetta. La armé y se la regalé a mi hijo y tiene cosas de mi mamá, un poco del padre [Santiago Bal] y un poco mías. Esa casa le sirve para recuperación y eso me hace feliz. Yo no pude verla terminada porque llegó la pandemia", explicó.

"Sé que va a estar todo bien. Yo le rezo mucho a la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Milagros, y le pido a mi mamá y a mi papá. Soy una madre italiana exagerada, escandalosa y rezo todos los días, pero el que sufre es Fede. Tengo miedo a seguir perdiendo seres queridos. Hace dos años que no paro de recibir cachetazos: se murió mi mamá, mis dos perros, después Santiago. Los golpes fueron duros pero este último fue el más fuerte que pude haber recibido. Pero Fede es un león, tiene fuerza, fe y esperanza", indicó la actriz.

Gran cocinera, Carmen contó que Fede bajó siete kilos en el último mes porque "se hizo vegano por recomendación de los médicos". "Sofía, su compañera, cocina mejor que yo y hace el pan y todo es naturista. Fede se lo tomó en serio, le hace caso a los médicos y fue a un médico naturista que les enseñó a cocinar. Esta muy bien cuidado, y es muy consciente de su enfermedad. Esto es hereditario, aunque no siempre los hijos repiten la enfermedad", finalizó.