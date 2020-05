El día en que Luisana Lopilato y Natalie Pérez se agarraron de los pelos

Luisana y Natalie le pusieron el cuerpo a una pelea en Chiquititas y ahora el video se volvió viral Crédito: Instagram

Los archivos de las diferentes ficciones siguen vivos gracias a la gentileza de las redes sociales. En plena promoción de La corazonada , el film que estrena Netflix con Joaquín Furriel y Luisana Lopilato , una fan encontró un video del pasado de la actriz y lo compartió en su cuenta de Twitter. En el mismo se puede ver a la mujer de Michael Bublé agarrándose de los pelos con Natalie Pérez , pero nada grave, solo se trata de una escena de Chiquititas , de 1999.

"Mirá, querida. Si a vos no te gusta que yo sea tu cuñada, ¡jorobate!", arranca Luisana. "Eso te pasa por robarme a Bauti", le dice Natalie. "¿Lo hacés por molestarme a mí? ¿No te importa nada mi hermano?", pregunta su par. "Eso a vos no te interesa", responde Natalie. A lo que Luisana le responde: "Sí que me interesa, ¡y no voy a dejar que molestes a mi hermano!". Y se entregan a la pelea hasta que otros dos protagonistas las separan, uno de ellos, Benjamín Rojas.

Corría el año 1999 y las dos actrices estaban dando sus primeros pasos en la televisión argentina junto a Cris Morena, reconocida no solo por producir exitosas tiras infanto-juveniles sino por generar una usina de actores que son los que hoy ocupan importantes espacios: desde Celeste Cid a Peter Lanzani pasando por Luciano Castro, todos comenzaron con ella. A 21 años de ese momento que se ve en el video, las imágenes vuelven a llamar la atención y las redes sociales señalan lo violenta que era esa escena.

Luisana y Natalie, hoy

Luisana está casada, tiene tres hijos y vive en Canadá, pero no descuida su carrera y hace foco en algunos proyectos puntuales, sobre todo películas aunque también tiene arreglado volver a ponerse en la piel de Paola Argento cuando se estrene la obra de Casados con hijos. En el caso de Natalie, se separó hace poco y contó en varias oportunidades sus deseos de ser madre; además después de ser parte de varias ficciones se animó a a volcarse a la música y es parte de la exitosa serie de Netflix Casi feliz.