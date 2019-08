Después de varios meses sin verse, Iliana Calabró se reencontró con su novio, Antonello Gandolfo, en Italia Fuente: Archivo

Luego de recorrer durante varias semanas algunas ciudades de Italia y España, Iliana Calabró habló del difícil momento que le toca atravesar, al estar distanciada "geográficamente" de uno de sus hijos y de su novio Antonello Gandolfo.

"Fue un viaje maravilloso. Me reencontré con mi hijo y con mi nuera, con un primo de China que justo estaba por Italia y con Antonello", detalló la actriz en Los ángeles de la mañana mientras mostraban fotos de su visita a Europa.

Si bien durante los últimos meses -más precisamente cuando el italiano decidió volver a su país natal para probar suerte- surgieron algunas especulaciones que aseguraban que la pareja se había terminado, la actriz desmintió, una vez más, la separación. "Sigue vigente el Tano. Fue muy lindo el reencuentro. Tenía muchas ganas de verlo", indicó.

A pesar de la distancia geográfica que los separa, Calabró dijo que el amor sigue intacto como el primer día. Sin embargo, confiesa que no es fácil vivir separados. "Es raro vivir un amor a distancia. Nos hablamos todos los días, nos acompañamos como podemos. Hasta que vuelva, va a ser una relación así. Después te cuento como nos va", explicó la hija del fallecido humorista Juan Carlos Calabró. Y agregó: "Yo estoy rara. Estamos tan bien... Eso es lo que me da tranquilidad, pero a mí no me gusta estar sola".

En cuanto a los motivos por los cuales Gandolfo decidió regresar a su país natal, Iliana reflexionó: "Es una pena que nos termine separando la economía. Yo amo mi país, ver como está todo me pone mal". Y enseguida, habló de la angustia que también le genera tener a uno de sus hijos lejos. "Que tu hijo no puede formarse donde nació me entristece. Gente que está capacitada, que tenga que irse a trabajar afuera. Todo esto está disgregando a la familia. Es un desapego que jamás pensé que iba a vivir. Es tan doloroso, no poder proyectar acá, que tu país no te acompañe", opinó angustiada.