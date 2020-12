El Dipy abandonó en vivo el programa de Alejandro Fantino: "No me siento cómodo"

Este martes, El Dipy abandonó el programa Fantino a la tarde en medio de una nota. "No me copó que hayan cambiado el tema cuando yo empecé a hablar de lo que pienso", manifestó Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 09:22

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, fue tendencia en las redes sociales este martes por una entrevista de televisión que terminó con su salida en vivo del estudio. El músico dijo presente en el programa Fantino a la tarde (América) y decidió irse del ciclo durante la nota: "No me siento cómodo. ¿Me puedo ir?".

El periodista Eduardo Battaglia está ocupando el rol de conductor en reemplazo de Alejandro Fantino, y fue quien intentó contener al cantante para que no se fuera del programa. Minutos antes, El Dipy había criticado la organización del velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada, y luego la conversación viró hacia la conflictiva sucesión del astro del fútbol.

"¿Puedo decir algo? ¿Me puedo ir? No me copó que hayan cambiado el tema cuando yo empecé a hablar de lo que pienso; y la verdad siento que me faltaron el respeto", dijo, ofendido, tras interrumpir el bloque televisivo.

El Dipy abandonó en vivo el programa de Alejandro Fantino - Fuente: América TV 03:36

Video

El conductor y los panelistas se sorprendieron ante el planteo de su invitado. Antes de que pudieran decir algo, El Dipy siguió: "Entiendo por dónde viene. Ustedes no tienen nada que ver, son todos trabajadores, pero empecé a hablar y me quisieron parar un montón de veces".

Battaglia tomó la palabra y trató de darle una explicación: "La interrupción fue porque me sentía afuera, era un monólogo lo que estabas haciendo; no veas fantasmas porque no ocurrió nada extraño. Quizá ver fantasmas es una equivocación". A pesar del intento de calmar las aguas, el músico se mantuvo firme en su decisión de abandonar el programa.

El Dipy se fue del estudio de América porque "no se sentía cómodo" Crédito: Captura de video América

"No tengo nada con vos pero no me gusta que me inviten y que cuando les empiezo a hablar de algo, si molesta, me cambien el tema", insistió. La panelista Marcela Tauro también tomó cartas en el asunto y le recomendó: "No te psicopatees, ¿vos pensás que es por algo político?".

"Si le molestó a alguien del canal lo que yo hablo o lo que sea, lo siento mucho, yo soy esto que ven, soy esto, no tengo otro discurso. No construyo ningún relato, es lo que realmente pienso", sentenció el cantante.

Luego de abandonar la entrevista, El Dipy hizo su descargo en Twitter: "Mil disculpas, si no les gusta lo que digo no me inviten" Crédito: Twitter @dipypapa

Aunque todo el equipo del ciclo le aclaró que no hubo molestias por sus dichos, El Dipy repitió: "Ya no me siento cómodo, no quiero faltarles el respeto. Me siento incómodo por no poder decir lo que siento". Inmediatamente se paró, saludó al conductor y se fue del estudio.

Minutos después de irse del canal escribió un contundente mensaje en su cuenta de Twitter: "Te invitan para que hables de lo que opinás y cuando empezás a hablar te quieren cortar. Como ven que no pueden, cambian de tema". Y cerró: "Mil disculpas a los que trabajan ahí, no es con ustedes; pero se ve la bajada de línea, y si a los de arriba no les gusta lo que digo, no me inviten".