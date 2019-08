Nacho Goano y Guillermo Pardini se cruzaron por las nominaciones a los Martín Fierro del Cable Fuente: Archivo

La polémica por los Martín Fierro del Cable no da tregua. Apenas se conocieron las nominaciones y vio que su programa Hoy nos toca a las 10 (emitido por Canal de la Ciudad) no estaba en la lista, Nacho Goano hizo un fuerte descargo en las redes. Sin embargo, sus comentarios no sólo despertaron la furia de algunos miembros de APTRA, sino también de varios colegas como Sol Pérez, que sí está en competencia por la estatuilla.

Esta tarde, en Confrontados -el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Carla Conte por Elnueve -, el periodista deportivo volvió a aclarar sus dichos y explicó que su intención no era ofender a la exchica del clima sino que dijo tener, muy por el contrario, un concepto positivo de ella. "Me manifesté en Twitter y Sol Pérez recogió el guante, tratándome de cobarde porque dice que así no se juzga el trabajo de un colega. Yo lo que quiero decirle a Sol es que en ningún momento me la agarré ni con ella, ni con Luis Piñeyro, ni con Mario Markic; en todo caso mi comentario fue para APTRA", intentó explicar Goano.

Sin embargo, su relato fue interrumpido inmediatamente por Guillermo Pardini, quién salió a defender la transparencia de APTRA, la asociación de periodistas que integra y es encargada de entregar los galardones en cuestión. "Uno cuando hace una cosa piensa que siempre está haciendo lo mejor. Es decir, cuando tenés un hijo pensás que es el mejor del mundo, cuando haces una torta, pensás que es la mejor del mundo, y a lo mejor para el de afuera no lo es", disparó el periodista.

Frente a esto, Goano no se quedó callado y dio a entender que los miembros de APTRA, posiblemente, ni siquiera habían visto su programa. "¿A vos te consta que no lo vieron?", retrucó Pardini. "No, no me consta", respondió el periodista deportivo.

"Vos decís que APTRA hace lobby. No podés hablar de corruptela si no sabes cómo se vota", señaló Pardini. "Yo en ningún momento hable de corruptela. Digo: 'Tal vez para que APTRA no tenga que estar pendiente de mi, le acerco los contenidos de mi programa, le hago saber que existo, le hago saber lo que hago para que me tengan en cuenta", contestó entonces Goano.

Lussich y gran parte del panel, entonces, salieron en defensa del no nominado. "No me hagas hablar porque todos sabemos que APTRA no mira cable. Han premiado con Martín Fierro de oro a programas que tienen cero rating y eso me consta, hasta yo lo he denunciado cuando trabajaba en cable", disparó Paula Valera.

El enojo de Marcela Coronel

Marcela Coronel, compañera de Goano en Hoy nos toca a las 10, se sumó a la polémica y habló esta tarde en Intrusos: "La verdad que creemos que hicimos un programa que tuvo una gran acogida dentro del espectáculo. Le dimos un espacio diariamente a actores, directores, dramaturgos, y me llama la atención que periodistas de espectáculos no hayan reparado en esa particularidad. ¿Qué clase de periodistas de espectáculos son que no distinguen eso? Entiendo que los nombres mediáticos suman más. Seguramente, que esté Sol Pérez es más atractivo que vaya yo. Creo que hay programas que ni siquiera miran y nominan por nombres".

Sol Pérez, que nunca tiene problemas en responder, le contestó: "No estoy enojada, solo digo que está mal hablar del laburo de un compañero. Nacho Goano y Marcela Coronel me nombraron y digo que estoy remando y laburando como ellos. Tengo derecho a saltar y decir que no rosqueé nada para estar nominada. Les mando un beso y ojalá todos podamos estar nominados".