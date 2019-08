El duro relato de Anamá Ferreira sobre la muerte de su hermano por mala praxis

Anamá Ferreira habló de la muerte de su hermano - Fuente: Telefe 00:59

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2019 • 22:53

En el segmento "Punto de encuentro" del programa PH: Podemos Hablar de las noches de Telefe, se propuso la consigna "que pase al frente quien no llegó a despedirse de un ser querido".

Anamá Ferreira fue una de las invitadas en dar el paso para contar un duro momento que vivió cuando tenía 12 años: la muerte de su hermano por mala praxis.

"Mi hermano tenía un resfrío, le molestaba la garganta", comenzó Anamá con su relato. "Nos saludamos en un hospital de Belo Horizonte, y a los dos días me llamó mi mamá para decirme que había fallecido", contó la modelo, y reveló que la muerte fue por mala praxis.

"La enfermera se equivocó al darle la inyección, había dos pacientes, le dio una a mi hermano, y otra al otro, se equivocó y los dos murieron", recordó con mucho dolor.

"Me quedo con eso de que no me pude despedir, lo último que me dijo fue que me cuidara", compartió Anamá, quebrada, al revivir esa etapa.

Su hermano falleció con tan solo 18 años.