Los mellizos Mariano y Juan, fruto de la relación del actor con la fallecida actriz Alicia Zanca, van al cementerio "para encontrarse con ella" Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

El sábado se vivió un momento muy emotivo en La noche de Mirtha, cuando la conductora del programa de eltrece, Mirtha Legrand , le preguntó a Gustavo Garzón si era cierto que sus hijos, Mariano y Juan, le piden ir todos los meses a la tumba de su mamá, Alicia Zanca, quien falleció el 23 de julio de 2012.

"Sí, ellos me lo piden, ellos me llevan, van a encontrarse con ella", le respondió el actor de Monzón, añadiendo que gracias a ellos aprendió a pensar en la muerte desde otra perspectiva, dado que cuando van al cementerio "le cantan" a Zanca, y acuden con una actitud positiva.

"Yo los llevo. Es un lugar muy lindo y agradable en Pilar. Gracias a ellos cambié mi relación con la muerte completamente. Van con alegría y felices. Cuando lo sienten, dicen: 'La extraño a mamá', y después se van contentos", relató.

Mariano y Juan, de 31 años, tienen síndrome de Down y son mellizos, vínculo muy especial que el actor resaltó en diálogo con Mirtha, gemela de Goldie. "Ellos se llevan perfecto, tienen la mejor relación. Dicen que la de los gemelos es la mejor relación que hay entre los seres humanos. Vos sabés lo que es eso...es una unidad absoluta", le expresó Garzón a la Chiqui, quien asintió de inmediato.

"El amor comienza con la vida y las dificultades se van sorteando. Lo que hice por ellos, lo hice con convicción, por necesidad mía. No solo ellos necesitan de mí, yo necesito de ellos. Hay algo que me dan, que no me da nadie en el mundo. Hay algo ahí que se me hizo esencial y necesario. Dar y recibir todo el tiempo. Pero hay que saber recibir", le contaba el actor a LA NACIÓN respecto al vínculo con sus hijos.

En marzo de este año, Garzón estrenó el documental Down para arriba, que registra el proceso creativo del grupo teatral Sin drama de Down, que lidera desde hace más de una década Juan Laso.