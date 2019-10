Luego de que Fernando Burlando explicara por qué había decidido renunciar a representarla legalmente, Vicky Xipolitakis le reprochó su decisión entre lágrimas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019 • 18:00

Hace unos días, Fernando Burlando renunció a seguir representando a Vicky Xipolitakis en la causa por violencia de género que la mediática inició contra su exmarido, Javier Naselli. "Es una etapa concluida. La representamos durante muchos años con lealtad, prioridad y buena fe. No nos estábamos entendiendo y por eso nos fuimos", contó el letrado este mediodía, en Intrusos.

"A veces, Victoria interpreta muy bien desde el punto de vista humano pero no desde el punto de vista jurídico. Hay tiempos en la Justicia, cosas que se pueden hacer y otras no, cosas que se pueden reclamar y cosas que no. Ella no interpretaba lo que le decíamos", señaló Burlando. "Naselli paga un alquiler muy caro, de 3500 dólares, paga la obra social y le da una cantidad de dinero importante. Inicialmente, ayudó mucho el papá de Vicky; ella tiene un estilo y modo de vida especial. Antes, Naselli depositaba la mitad del dinero. No quiero usar la palabra psicopatear, pero Vicky lo llamaba varias veces todos los días, y eso genera un desgaste importante".

Burlando dio ejemplos de sus diferencias con Vicky. "Me costaba hacerle interpretar cosas que tiene que ver con lo jurídico. Por ejemplo, hay un menor y si uno de los padres presenta una cautelar para que no sea expuesto en los medios, hay que cumplir. Y ella argumentaba que facturaba y hacia canjes. Y la justicia protege al menor. Por otra parte, Naselli no cumplió a rajatabla lo que pidió la justicia y en eso Victoria tiene razón. Después sí empezó a cumplir. Nos costaba mucho apagar esta situación de ansiedad de Vicky. Lo emparento con sus necesidades. Ella tiene que respetar la ley", aseveró.

También explicó que, por el momento, Naselli no puede ver al pequeño Salvador. "Creo que no hubo tanta inquietud de parte de él por lograr un acercamiento", destacó.

Xipolitakis, que evidentemente estaba viendo el programa, llamó por teléfono e hizo su descargo al aire. "Humanamente, me decepcionaste. Sos buenísimo como abogado pero prioricé una amistad y decidí abrirme", le dijo a Burlando, notablemente conmocionada. "Me pasa 25 mil pesos y es vergonzoso porque, además, todavía no cobré nunca".

Luego, volvió a dirigirse a Burlando: "Siempre te hice caso. Estoy sola con mi hijo cuidándolo y quiero que se haga justicia. Gracias que tengo a mi papá, que se está haciendo cargo. Estoy sola queriendo hacer justicia por mi familia. Me hacés quedar como que no entiendo nada. Me quedé sin vida. Espero que el señor juez y la justicia divina existan. No aguanto más las injusticias que estoy viviendo", dijo, antes de cortar la comunicación.

"No entiendo a Vicky, y por eso nos fuimos", cerró Burlando.