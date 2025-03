Duró 16 días: Furia abandonó la casa de Gran Hermano y explicó por qué tomó esta tajante decisión

Este miércoles, la casa de Gran Hermano despidió, por la puerta giratoria, a Juliana “Furia” Scaglione. Tras varios indicios durante la semana, la participante llegó a un “común acuerdo” con el Big y se despidió de sus compañeros a 16 días de haber ingresado gracias al Golden ticket.

Tras el anuncio de Gran Hermano a toda la casa, Furia se paró adelante de sus compañeros y dio sus razones: “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero, veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando“.

Furia se despidió de Gran Hermano 2025

En ese sentido, argumentó: “Tengo una manera de jugar muy fulera, agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel. Ustedes no tienen la culpa de nada: es su Gran Hermano, el mío ya lo gané, a pesar de que por números para algunos no es así. Espero que esta edición la gane una mujer”.

“Siento que estoy a otro nivel y espero que lo disfruten. Sé que para algunos es un suspiro porque se va una persona fuerte, con un fandom grande. Gracias por hacerme pasar estos lindos días que estuve adentro de la casa”, remarcó Furia, antes de dirigirse a la puerta giratoria y despedirse de esta edición del reality.

El descargo de Furia en su cuenta de Instagram

Tras su salida de la casa, la extrovertida participante retornó a su hogar y grabó tres videos en su cuenta de Instagram donde contó, de manera pormenorizada, las razones de su salida intempestiva.

Furia abandonó Gran Hermano Gran Hermano

“Me encanta que de todo lo que hablo hacen show. Me río mucho de un montón de cosas. Agradezco por todo porque soy mágica, valiente, poderosa e increíble en un montón de aspectos, pero fue muy bueno que hayan entendido cada palabra que dije", se vanaglorió Furia desde su red social.

Por otra parte, en otra storie, agregó un texto donde dejó entrever que el juego de otros participantes de Gran Hermano no la motivó a continuar.

Vídeo Sin Título ‐ Hecho Con Clipchamp (1)

“Dentro de la casa hay niveles muy bajos de juego y otros intermedios. Leí la casa y entendí muchas cosas que hacen de mi salida. Traté de generar el efecto sin meterme en los asuntos. Es probable que muchos ahora entiendan cómo moverse dentro y empezar a realizarlo“, sintetizó.

Antes de despedirse y saludar a su fandom, Furia aclaró que se encuentra bien de salud y que dejó una huella en esta edición de Gran Hermano a pesar de que su estadía duró menos de lo esperado.

