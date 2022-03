El Hotel de los Famosos: asqueada por las medias de Alex Caniggia, Sabrina Carballo lo echó de la cama y lo envió a bañarse

Este miércoles, los integrantes del staff y los huéspedes de El Hotel de los Famosos vivieron nuevas experiencias en el reality de eltrece conducido por Pampita Ardohain y Leandro “Chino” Leunis. En principio, Gabriel Olivieri, el gerente, dio las nuevas indicaciones para este tercer día: la limpieza del cuarto de los invitados y las zonas comunes.

El día en el hotel arranca para todos, huéspedes y staff, a las ocho de la mañana. Mientras los primeros se levantan, los segundos ya están abocados a preparar el desayuno. Esta vez las exigencias fueron mayores: no solo tuvieron que exprimir naranjas y tostar pan, sino que debieron hornear scones.

La mañana es, también, el momento indicado para realizar la limpieza. A Kate Rodríguez le tocó dejar el baño en condiciones, mientras que a Militta Bora y Walter Queijero se ocuparon del salón principal. Luego se les sumó Pato Galván y los cuatro se encargaron del cuarto de los huéspedes, una vez que Alex Caniggia y Melody Luz se sumaron a sus compañeros en el salón comedor para disfrutar del desayuno.

Este fue el primer día de Caniggia fuera del staff. El martes, ganó el desafío físico y por eso pasó a formar parte del grupo de privilegiados que puede disfrutar de las instalaciones y gozar de la atención de quienes deben cumplir las distintas funciones para que el hotel funcione como corresponde.

En su nueva posición, el heredero de Mariana Nannis aprovechó los privilegios y se ganó el mote de “panqueque” por parte de Queijeiro. Además, al ser el único que pasó de un equipo al otro, quedó fuera del desafío del día para dar con el tercer nominado de la semana.

Es que, en esta oportunidad, los que compitieron fueron los huéspedes. La prueba, además de resistencia y equilibrio, incorporó una nueba variante: los cálculos matemáticos. Quien llegó en primer lugar, y se ganó el privilegio de pasar la noche en la suite especial, fue Rodrigo Noya. El actor eligió a Sabrina Carballo para compartir con él la habitación.

Leo García fue quien llegó en la última posición y no solo quedó en la zona de riesgo, sino que pasó a formar parte del staff. El cantante no se tomó mal la situación, al tiempo que aseguró que no le molestaba el pasaje porque ya estaba aburrido de su equipo. Horas atrás, el intérprete de “Morrissey” continuó con su embestida contra Martín Salwe, a quien el día anterior le puso los puntos por haberle dicho que quería tener sexo con él.

Al ser recibido por sus nuevos compañeros, Bora y Majo Martino le explicaron que allí no iba a disfrutar de tantos lujos ni iba a tener tiempo para descansar, pero que con ellos la iba a pasar mucho mejor. “No se van a pensar que sentía que tenía demasiados lujos... Y aparte, había que soportar a Martín Salwe, que es insoportable”, explicó el músico.

“Tengo 51 años, soy un señor, un tipo grande, y tenía que soportar que todo el tiempo esté jodiendo con eso -su sexualidad- hasta que no aguanté más. Siempre fue así, desde el comienzo. Me preguntó si era pasivo, si era activo... Hacer chistes con eso es delicado. Por ejemplo, ‘El Emperador’ jamás te haría una cosa así, porque tiene clase. Se nota que tiene un mood en el que convive con gente LGTB”, señaló, ante la atenta mirada de Galván.

Por la tarde, en la habitación de los huéspedes apareció un nuevo “Emperador”. Es que Noya se visitó con la ropa del mediático hermano de Charlotte Caniggia y comenzó a imitarlo, entonando sus clásicas frases, despertando la risa de sus compañeros. Así vestido, se dirigió a la suite especial junto a Carballo.

Allí, tuvieron que responder a un juego: en la pantalla del televisor iban sucediéndose imágenes de ellos, desde su niñez hasta al presente, y debían contarle al otro el contexto de cada fotografía. Luego de que Silvina Luna les llevara champaña para festejar su estadía, recibieron una noticia que debieron trasladar al resto de los concursantes: esa noche, tanto los huéspedes como los miembros del staff podrían disfrutar de la primera fiesta del programa.

Sin embargo, los actores decidieron jugarle una broma al resto de los invitados. Con la tarjeta que llevaba impreso el anuncio en la mano, Noya les dijo que la novedad es que debían nominar a un contrincante, pero que tanto él como Carballo quedaban excluidos. Atónitos con la novedad, Maximiliano “Chanchi” Estévez, Melody Luz y Salwe respiraron cuando les revelaron que se trataba de una broma.

En medio de la fiesta, Salwe intentó un acercamiento romántico con Luna, pero la actriz literalmente huyó de su lado. Más tarde, Queijeiro se sumaría al grupo de los detractores del locutor de ShowMatch confesándole a sus compañeros que lo había caído mal que durante la fiesta se riera de él. Kate, a su vez, lo catalogó de “payaso” , dejando en claro que tampoco goza de su simpatía.

En la habitación de los huéspedes se vivió una situación similar: Salwe hizo hincapié en la actitud de la dominicana mientras Lissa Vera cantaba uno de los clásicos de Bandana y todos la rodeaban, bailando divertidos. Según él, Rodríguez fue la única que no se sumó al divertido momento y quedó bailando a un costado .