El Hotel de los Famosos: el día de furia de Rodrigo Noya y la desleal traición del Chanchi Estévez a Sabrina Carballo

Este lunes, después de un polémico desafío para definir quiénes serían esta semana miembros del staff y quienes gozarían de las instalaciones como huéspedes del Hotel de los Famosos, llegó el momento de la votación del primer nominado. En medio de fuertes discusiones con Maximiliano “Chanchi” Estévez, Lissa Vera, Matilda Blanco y Majo Martínez, Rodrigo Noya se llevó la mayor cantidad de votos y no se lo tomó para nada bien.

Apenas Leandro “Chino” Leunis dio por terminada la ceremonia, el actor salió rápidamente de cuadro. Enojado por la discutible definición de la prueba -Blanco no terminó la prueba y fue reemplazada por sus compañeros sin que los conductores supieran qué hacer o qué decir- y por haber sido atacado por los miembros del otro equipo, tomó una fuerte determinación: dejar el programa .

“Me voy, ahora, porque no aguanto más”, le dijo a Imanol Rodríguez mientas salía al jardín cargando su valija. El hijo de Miguel Ángel Rodríguez quiso detenerlo, pero sin demasiado empeño. “Es un juego”, alcanzó a decirle. Pero sus escuetas palabras no lograron convencerlo. “Ya no es un juego. Yo ya no estoy jugando. Voy a zafar mañana del laberinto y me voy a volver a la H de vuelta y no tengo ganas”, le respondió, en referencia a la última prueba semanal, que define quién abandona el reality.

Más tarde, Rodríguez y Melany Luz -que quedó en el equipo vencedor- analizaron la reacción de sus compañeros para con Noya. La bailarina claramente sentó posición al marcar que lo señalan por hacer estrategias cuando todos están jugando. El influencer, a su vez, hizo hincapié en “la información que va y viene”, quizá refiriéndose a Martino, a quienes muchos señalan como la que hace circular información entre un grupo y otro para su propia conveniencia.

Sabrina Carballo y su expareja, el Chanchi Estévez, están claramente en bandos opuestos. Y a pesar de que la actriz intenta acercar posiciones, el exfutbolista se mantiene firme en su decisión de seguir apuntando en manada contra el protagonista de Valentín, uno de los jugadores más fuertes dentro del hotel .

A pesar de que a solas frente a las cámaras Melany aseguró que no se siente cómoda con el clima que se generó en las últimas semanas y que se niega a sumarse a uno de los dos bandos, fue una de las pocas que se acercó a Noya para preguntarle cómo se sentía. “¿Qué soy? ¿El demonio? Me hablan como si fuera una persona que está bardeando a todos, que agrede a todo el mundo, que se la pasa peleando con todos. Ayer volví de la H, después de que todos me bardearon y me votaron, con la mejor. Charlé con todos. Me banqué que los caretas y falsos me hablen como si fueran mis hermanos, que vinieran a ponerme la manito acá en el hombro, diciéndome: ‘¡La rompiste! ¡Felicitaciones!’. Y no le dije nada a nadie ”, le explicó a su compañera, que en las últimas semanas es el blanco preferido de la asesora de moda, con la venia del resto de las mujeres del hotel.

El Pato Galván y Walter Queijeiro se sumaron a la conversación y el exconductor de Atorrantes acotó: “Estuviste muy bien al decir que no querías hablar cuando quedaste nominado, pero después, como un boludo, terminaste hablando ahí sentado. Les gritaste: ‘¡No tienen huevos!’. Y le diste la posibilidad al otro de que te responda”. Y agregó: “ ¿Por qué te quieren volver loco? Porque sos el principal competidor que tienen. Ellos ayer perdieron. Intentaron aprovechar la oportunidad para sacarse de encima a uno de los principales competidores, y no les salió. Vos seguís ganando. Y te van a seguir volviendo loco porque te quieren afuera ”, le explicó.

En la habitación de los huéspedes, todo es alegría. “Se quería ir, recién”, le informa el Chanchi a Martín Salwe, que esboza una gran sonrisa y se frota las manos al escucharlo. “Tomártelo personal, es muchísimo”, agregó el exfutbolista. Mientras que la integrante de Bandana acotó: “Es un montón”. Justamente, en medio de la votación, fue ella quien ante el enojo del actor, frente a los embates del otro grupo, le gritó: “Ese es el verdadero Rodrigo. Nos sacamos las caretas”. La noche anterior a que Leo García decidiera abandonar la competencia, también había discutido violentamente con la cantante.

“Acá el problema es el doble discurso”, les diría durante la cena a sus compañeros huéspedes. “Porque si vos decís que es una estrategia, está bien, es respetable. Si vos decís que hay algo personal, también es respetable. Pero cuando vos estás entre dos ideas constantemente, tirando doble información en todo momento, entonces, te bancás el vuelto”, filosofó. Pero Melany esta vez no se quedó callada: “Debe ser duro si se te pone todo el mundo en contra. Lo mismo pasó con Kate (Rodríguez, otra de las grandes competidoras a quien el mismo grupo terminó votando compulsivamente); por más que durmiera mucho o no se hablara con nadie... Yo intenté, porque la piba a mí no me había hecho nada”.

Mientras Carballo le explicaba a Noya que lo que le molestó a su exnovio es que dijera que “no tenía huevos”, Martino la escuchó y comenzó a prestar atención a la conversación, sin que ellos lo advirtieran. “Me contó Imanol que le dijeron que me vote. ¿De qué estrategia habla? Sabri, hace 15 años que no lo ves, eh”, le respondió el actor, refiriéndose al momento en el que su colega y el Chanchi dieron por terminada su relación amorosa. Y agregó: “Yo sé que querés mediar porque le tenés cariño al Chanchi, pero no va. No lo comparto. Son una manga de caretas y de falsos”.

Luego, les contó a sus compañeros una conversación que mantuvo con el reemplazante de Marcela Feudale en la última edición de ShowMatch: “Martín vino y me dijo: ‘Esto no lo tiene que ver tu hijo’. Ojalá lo vea mi hijo. Encantado de que vea que su papá es real, de que su papá no se come los mocos. Es más... Se lo voy a poner y le voy a decir: ‘Así tienen que actuar las personas, hijo. ¿Estás enojado con alguien? Te enojás, no lo careteás. Así tenés que ser, real en la vida’”.

A la hora de la cena, Noya no quiso compartir la mesa con Martino y Silvina Luna -que decidió votarlo para salvar a su nueva amiga- y terminó comiendo solo en el jardín. Sin embargo, más allá de las amenazas de abandonar la casa esa misma noche, el actor durmió en el hotel junto a sus compañeros.

Mientras en la habitación de los huéspedes Lissa, Alexander Caniggia y el Chanchi seguían criticando a Noya y creían poder arrastrar a Queijeiro a su grupo, el periodista deportivo, Galván y Noya comenzaban a darse cuenta que el exfutbolista es el que mueve los hilos. “El Chanchi lo que está haciendo es meterse en los pensamientos de algunos jugadores y hacerlos enojar. Es el caso de Rodrigo, el de Kate... Eso puede ser un error, porque si entrás en ese juego, no salís más”, analizó el expanelista de Bendita.

Llegó el momento, luego, del desafío entre los miembros del staff que determinaría quién pasaría a engrosar la fila de los huéspedes y quién sería el segundo nominado. En este caso, el desafío fue íntegramente físico, e incluyó soportar el peso del cuerpo trepados a sogas.

El primero en caer al barro fue Galván, que se convirtió así en el segundo nominado de la semana. Le siguieron Queijeiro, Rodríguez y Carballo. Así, Martino pasó a formar parte del staff y a reencontrarse con sus compañeros de juego y estrategias. “Tenía muchas ganas de ser huésped, así que... Que vaya y disfrute. El grupo que queda está buenísimo”, señaló Carballo sobre la resolución.

Ni siquiera la alegría de contar con su aliada de nuevo en el equipo tranquilizó al Chanchi, que al ver a Melody hablando con Noya disparó, despectivamente: “Es raro. ¿Qué están hablando ‘el topo’ y ‘la ardilla?”. Luego, el exfutbolista de 44 años intentó convencer a Alex de que la bailarina es una infiltrada.

Y siguió más tarde con la exparticipante de Gran Hermano VIP y la asesora de moda. “Ya van a empezar a cambiar cosas, eh... Los equipos ya empezaron a cambiar”, adelantó. En Blanco encontró una aliada: “A mí no me miran cuando voy a la cocina. No me miran, no me hablan. ‘Ardi’ -por Noya- dice que es acoso lo que le estamos haciendo...”, aseguró la ex integrante de “Las T-Nellys”, de 54 años. Y continuó: “A mí me dolió mucho, porque, de ahí a acoso... Es una palabra muy grave, mega. Una cosa es molestar, acoso es otra cosa”.

“Si nadie le habla, cómo va a ser un acoso”, señaló en Chanchi. Y mirando a Alex, volvió a apuntar a la bailarina de ShowMatch: “Y Melody te mira con cara de pocos amigos ya”.

“¿La ‘toxi’? Pero es topo”, respondió el heredero de Mariana Nannis, mientras se escuchaban de fondo las carcajadas de Blanco, enemiga declarada de la joven bailarina. Y entonces, el exfutbolista aprovechó, una vez más, para seguir con su estrategia de que su séquito direccione los votos a su conveniencia: “Yo no la había visto que estaba atrás del gimnasio, con el ‘ardi’ hablando, cuchicheando. Eh... ¿La fórmula de la gaseosa le estás diciendo? ¡Para un poco!”, expresó, dando a entender que más allá de su intento de saber sobre qué hablaban esta vez se quedó con las ganas. Y su principal secuaz, Caniggia, disparó, como si se tratara de una idea suya: “Hay que hacerlos mierda a los dos”.

Salwe quiso agregar una participante más al combo de posibles nominados: a Sabrina, la expareja del Chanchi. Y, para su sorpresa, la respuesta del exfutbolista fue: “Mañana, por mí. Rodrigo, Walter, Sabrina y Melody. Son cuatro votos. Yo te voy a decir una cosa: si Sabrina se mete en esa, se va al muere. La mando al muere”.

Y la integrante de Bandana cerró el capítulo dando su parecer sobre el exfutbolista: “El Chanchi tiene la delicadeza, el carisma, la inteligencia y además es coherente de lo que dice [SIC] y lo que sucede después. Toma su lugar naturalmente. Quizá porque se dedicó a eso toda su vida. Es el brigadier. Brigadier General Chanchi Estévez”.