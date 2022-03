El hotel de los famosos: Sabrina Carballo confesó que le fue infiel a Canchi Estévez

Este jueves, un nuevo participante se incorporó a El Hotel de los Famosos. El actor Nicolás Maiques fue el elegido para reemplazar a Leo García , que decidió abandonar la competencia luego de una semana de encierro, discusiones y conflictos con sus compañeros.

Con su buena onda, el actor de Floricienta fue recibido con abrazos y algarabía por sus nuevos compañeros, pero no todo fue alegría: la producción decidió que formara parte del staff del hotel, y el gerente, Gabriel Olivieri le tenía preparadas varias tareas. Así, en su primera mañana, Maiques tuvo que encargarse de la limpieza de los jardines -donde la noche anterior un ilusionista había deleitado a todos con su show-, de pasar el lampazo por todas las instalaciones y de la jardinería.

Pero más allá del nuevo ingreso, algunos de los concursantes se niegan a dejar atrás los viejos conflictos y ya están pensando estrategias de cara a la nominación. “Voy a votar por la gente que juega en grupo”, le adelantó Kate Rodríguez a Walter Queijeiro. Y agregó: “Son como manada, como los lobos que andan todos juntitos”.

Melody Luz, a su vez, siguió con sus maniobras para seducir al jefe de cocina, Santiago Albornoz del Azar; pero a pesar de seguirle el juego, el chef dio por primera vez precisiones sobre su presente sentimental. “¿Por qué te volvés a poner en pareja después de estar en pareja?”, quiso saber la bailarina. “Me enamoré”, respondió él, pero ella aseguró que no se le notaba. “Estás jugando conmigo y no sabés lo que es estar acá encerrada”, señaló.

“Si no estuviese enamorado, obviamente podríamos estar juntos”, expresó entonces él. Y sin mirarlo, ella le preguntó: “Y cuando ella vea esto, ¿no se va a molestar?”. La conversación, como el primer día, siguió con frases tan picantes como inconducentes.

Aburridos, Noya y Caniggia decidieron tirarle huevos y harina a Sabrina Carballo, que se encontraba tomando sol al borde de la piscina. Ese fue el primero de una serie de “ataques” de los miembros del staff a los huéspedes. Del segundo participaron Alex, Majo Martino, Lissa Vera e Imanol Rodríguez. ¿Qué hicieron? Les arrojaron almohadones mientras sus compañeros se encontraban en la mesa, terminando de almorzar.

Como era de esperarse, las cosas no terminaron bien. Un almohadón dio de lleno en la mesa y tiró el termo con café caliente sobre Kate y rompió un vaso. Inmediatamente, mientras Blanco se reía de la situación, la integrante de Bandana y el hijo de Miguel Ángel Rodríguez abandonaron corriendo el lugar.

Enojada, la dominicana apuntó contra la periodista y la acusó de haber sido ella quien arrojó el “proyectil”. Martino no se hizo responsable, y esa actitud llevó a la bailarina a tomar una decisión.

A pesar de no haber resultado herida, acudió a la enfermería con el brazo envuelto en una toalla y le pidió a la doctora que le vendara el brazo, pero la mujer se negó. Más tarde, le confesaría a Pato Galván que está convencida de que Martino se lo hizo a propósito y le contó su plan: “Quiero hacerle creer a todo el mundo que me cortó. No quiero quedarme con esto adentro”. El animador, sin embargo, intentó convencerla de que no le convenía hacerlo.

En diálogo con Pampita Ardohain y adelante de todos sus compañeros, Kate arremetió: “Las personas que juegan en manada no me gustan. Me gustaría ver gente con más personalidad, gente que se banque jugar solo. A mí hoy me cayó un vaso de vidrio encima. No me corté, pero eso no es lo importante y hasta lo voy a tomar como parte del juego”.

En ese momento, Martín Salwe la interrumpió para dar su versión: “El almohadón cae en la mesa, se cae el vidrio y obviamente todos nos preocupamos. Lo que había que hacer, además de auxiliarla a ella, aunque ninguno vio el corte...”. Esta vez, la que interrumpió fue Rodríguez. “Es que no estoy cortada. No quiero discutir con él ni con nadie. Lo que estoy pidiendo es que me den mi espacio para que se me baje la calentura y no decirte todo lo que te mereces. Tengo todo el derecho de meterme en un lugar para que se me pase la bronca y no putear a todo el mundo”, explicó, desentendiéndose de su estrategia de hacerles pensar que estaba herida. Por supuesto, en ese momento se produjo una fuerte discusión entre quienes habían arrojado los almohadones sobre la mesa llena de vajilla mientras sus compañeros comían y Walter Queijeiro, quien condenaba aquella acción.

Todavía faltaba el reto entre los huéspedes y mientras Noya intentaba convencer a Queijeiro que con su actitud se estaba poniendo a todo el mundo en contra, pasó Kate y lo escuchó. Entonces, el actor de Agrandadytos intentó hablar con ella, dejando al periodista deportivo con la palabra en la boca. De todos modos, su estrategia de tender lazos con la dominicana falló. “¿Sabes que pasa, Rodrigo? Que tú te pones todo el tiempo en un lugar de mediador y la verdad es que me rompes mucho las pelotas”, le disparó. “No te pongas en mediador. No quiero que me defiendas”, agregó. Y sacándole la ficha a su compañero, en vistas de la situación que acababa de observar, culminó: “Pero tampoco quiero que le andes llenando la cabeza de mierda a todo el mundo. Solamente, llevemos la fiesta en paz. Vos hacé tu juego, yo el mío. ¿Tú estabas ahí cuando pasó? No, no estabas ahí. Walter sí estaba. Entonces, vos no opines una mierda” .

El actor fue corriendo a contarle a Martino, Blanco, Vera y Maiques que Kate se había enojado con él y todos comenzaron a disparar contra Queijeiro. “¿Walter es eso que vemos”, preguntó la asesora de moda.

Ya preparándose para el desafío entre los huéspedes, que daría con el tercer nominado de la semana, Kate estalló. “Se mete todo el mundo a defender. Extras. Aplaudidores. ¡Me tienen las pelotas llenas los aplaudidores! El que hace la cagada, que se defienda. Eso es lo que me cabrea: que la que se mandó la cagada no se defiende”.

En este caso, el desafío, otra vez, combinó pruebas físicas con el armado de un rompecabezas. La primera posición fue para Melody Luz, quien ganó el beneficio de pasar la noche en la suite con un compañero a elección. Al terminar el circuito, la bailarina debió ser asistida tras vomitar, mientras algunos de los otros participantes seguían en competencia.

Le siguieron Salwe, Kate, Carballo, Luna y Queijeiro. De esa manera, Galván pasó a ser el tercer nominado. Todavía faltaba saber con quién compartiría la habitación Melody. Sin dudarlo, la bailarina eligió al hijo mediático de Mariana Nannis. “Me gustan mucho las personas que me hacen reír y con él siento que todo comentario es un ida y vuelta de risas”, fundamentó.

Luego, Queijeiro, Salwe, Carballo, Caniggia, Noya y Melody se prestaron a un juego de preguntas y respuestas propuesto por la producción. Una de las preguntas, dirigidas a la actriz de Verano del 98, fue qué es lo que nunca perdonaría. “La mentira”, respondió sin dudarlo. Entonces, sus compañeros quisieron saber si Maxi “Chanchi” Estévez alguna vez le había mentido. “Lo intentó, pero lo descubrí. Se fue y volvió”, rememoró la actriz.

Su expareja apareció en escena y le pidieron que respondiera la misma pregunta. “La traición”, fue su respuesta. Y cuando se le consultó si la actriz, de la que fue pareja durante años hace más de una década, lo había traicionado, prefirió guardar silencio y retirarse. Nerviosa, la actriz comenzó a reír mientras sus compañeros le coreaban “traicionera”. Luego, a solas con la cámara confesaría que sí, que en su momento traicionó al exfutbolista.

Mientras los dos equipos cenaban con sus respectivos compañeros, Kate procuró estar sola. Al lado de la piscina, la bailarina rompió en llanto y otra vez fue Queijeiro quien se acercó a hablar con ella. Entonces, ella le contó que pensaba nominar a Martino, “porque se hace la amiga de todos y no es amiga de nadie” y porque “teje y desteje”.