El rating de la TV: cómo le fue al debut de MasterChef Celebrity y al polémico final de La Voz Argentina

A la vieja usanza, Telefe tuvo un nuevo superlunes. El esperado desenlace de La Voz Argentina y el inicio de MasterChef Celebrity recalentaron a la pantalla chica. Lejos quedaron los 20 puntos de rating que coronaban la competencia de otras épocas, de todas maneras los dos big show suscitaron el interés de la audiencia.

Pasadas las 21.35 arrancó la segunda parte de la final del talent show de canto, con un piso de 12.6 puntos. Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez se jugaron el todo por todo para ganar. Más de 20 mil personas fueron parte de los castings presenciales en todo el país y 6600 videos fueron subidos a Tik-Tok, pero solo cuatro de ellos llegaron a esta instancia. Luego de que Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! cantaran a dúo con cada uno de sus candidatos, Nicolás Occhiato confirmó que Nicolás era el ganador del ciclo 2025. Con este anuncio, el programa subió a los 17.5, liderando la franja.

Una impensada polémica se despertó en el final de la gala, porque luego de coronar a Nicolás Behringer como ganador, Telefe dio por terminado el programa y continuó con el estreno de MasterChef Celebrity, sin anunciar en qué puestos habían quedado el resto de los participantes, como es tradición. Tampoco se pudo saber los porcentajes que obtuvo cada uno. Más tarde, en la cuenta de Instagram del canal, publicaron los lugares de cada uno y trascendió que el segundo lugar fue para Alan, el tercero para Milagros y última quedó Eugenia. La falta del vivo le quitó emoción a esta instancia y provocó el enojo del público que se manifestó en la red social X. Un descuido desafortunado de Telefe, ya que mucha gente que siguió el reality no cuenta con redes para conocer los resultados.

A las 22.15, Wanda Nara le dio la bienvenida a los 24 famosos que serán parte de MasterChef Celebrity. Bajo la atenta mirada de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, con delantal puesto, figuras de diferentes ámbitos competirán para avanzar en el reality de cocina más famoso del país. Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes, tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

MasterChef Celebrity tuvo un interesante debut en materia de rating Adrian Diaz Bernini

MasterChef Celebrity comenzó con un piso de 16.4 puntos, liderando la franja, con la presentación de los 24 participantes. “Debo confesar que no sé absolutamente nada de cocina”, admitió Marixa Balli. “Estoy haciendo un tour por los lugares donde sirven sus platos así puedo conquistarlos”, confesó La Joaqui sobre los jurados. “Si no tuviera el convencimiento de que voy a ganar, no hubiera venido. Perdón es lo que pienso”, afirmó Luis Ventura, vestido con una remera de Rocky Balboa. En esa instancia, el ciclo de cocina trepó a los 17.4 puntos.

Finalmente, fueron 12 los aspirantes que fueron elegidos para cocinar, al azar, desde una rueda donde estaban todos los delantales con sus nombres. Esteban Mirol, Alex Pelao, La Joaqui, Momi Giardina, Pablo Lescano, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, el ‘Peque’ Schwartzman, Evangelina Anderson, Andy Chango, Sofi Martínez y Marixa Balli tuvieron que preparar un clásico a nivel mundial de programa: cortar una cebolla en brunoise. La ganadora fue Tobal, una de las que más experiencia tiene, y como premio pudo elegir con quién cocinar y armar el resto de las duplas.

Eugenia Tobal fue la ganadora del primer desafío Adrian Diaz Bernini

El reality subió a 18.1 puntos mientras los famosos tuvieron que cocinar platos de bodegón con un visible desconocimiento de cómo ejecutarlos. Mollejas al verdeo, escalopes al marsala, filet a la romana y costillitas a la riojana fueron algunas de las preparaciones. Mientras tanto, en Streams Telefe, Nati Jota y Gregó Roselló reaccionaron en vivo al estreno con más de 106 mil usuarios en vivo. Finalmente, las duplas de Sofi y el Peque, Marixa con Evangelina y Alex junto Eugenia subieron al balcón de beneficios; pasaron a la noche de última chance Joaqui y Momi, Pablo con Miguel Ángel y Esteban junto a Andy. Sin cortes comerciales, el reality se despidió con 12.6 puntos.

Andy Chango y Esteban Mirol, una dupla divertida pero en problemas Adrian Diaz Bernini

A diferencia de otros superlunes, los demás competidores no perdieron a su audiencia habitual, eso quiere decir que más público se sumó a ver televisión. Buenas noches, famila llegó a un pico de 6.2 puntos, segundo en la franja, mientras que Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández, se ubicó tercero con pico de 2,2, y Pasó en América llegó a 1.1. Por su parte, Otro día perdido comenzó con un piso de 4.6 puntos. Mario Pergolini eligió entrevistar a Antonio Laje, un periodista que no da entrevistas habitualmente, y se mantuvo entre los 4.0 y 4.6. El conductor conversó con su invitado sobre la pasión por volar, su carrera de piloto y el rol que tiene dentro en los medios.

A las 23, Polémica en el bar abrió el programa con un piso de 1 punto, con un móvil con Mauro Szeta analizando el doble femicidio en Córdoba. En la mesa estuvieron Diego Moranzoni, Karina Iavícoli, Javier Calvo, Silvina Escudero, Gabriel Anello y Mauricio D´Alessandro. El debate llegó a 1.3.

Este lunes subió el encendido, y no es poco. Como suele suceder con los estrenos, la gente elige verlos dando un voto de confianza. Dependerá de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity que se puedan sostener estas marcas. La ecuación es simple: cuando el contenido es atractivo, la audiencia aparece. De eso se trata.