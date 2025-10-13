La final de La Voz, en vivo: cómo votar y el minuto a minuto de la definición

20.46 - Cómo votar al participante favorito

La producción del programa habilitó tres métodos para que el público pueda emitir su voto y elegir al ganador. Las personas que participen en la votación, además, concursan por sorteos de hasta tres millones de pesos. Las opciones disponibles son:

Votación por página web : Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del programa, y seguir las instrucciones para seleccionar a su finalista preferido.

: Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del programa, y seguir las instrucciones para seleccionar a su finalista preferido. Votación por mensaje de texto (SMS) : Se debe enviar un mensaje de texto al número 9009 con el nombre del cantante elegido (ALAN, NICOLÁS, MILAGROS o EUGENIA).

: Se debe enviar un mensaje de texto al número 9009 con el nombre del cantante elegido (ALAN, NICOLÁS, MILAGROS o EUGENIA). Votación por código QR: Durante la transmisión en vivo por Telefe, aparece en pantalla un código QR. Los espectadores pueden escanearlo con la cámara de su teléfono para acceder directamente a la plataforma de votación.

Lali, LuckRa, Miranda! y La Sole, los coaches de esta edición Adrian Diaz Bernini - Telefé

20.16 - Dónde ver la final

La gran final del ciclo se desdobló en dos emisiones para mantener la expectativa de la audiencia. La primera parte se transmitió este domingo, y la segunda, donde se anunciará al campeón, comenzará a las 21.30 y se emitirá en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

20.01 - Los cuatro candidatos

Los artistas que llegaron a la recta final representan a cada uno de los equipos formados por los jurados. Su camino incluyó superar los castings masivos, las audiciones a ciegas y las diversas galas de eliminación. Los finalistas de la edición 2025 son: Alan Lez, del Team Lali; Nicolás Behringer, del Team Luck Ra; Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, y Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!

Milagros Gerez Amud, del Team Soledad; Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!; Nicolás Behringer, del Team Luck Ra; y Alan Lez, del Team Lali

19.32 - La gran final de La Voz

La esperada final de La Voz Argentina 2025 llega esta noche con la definición de su gran ganador. Cuatro concursantes, uno por cada equipo, se disputan el primer puesto en una gala que cierra una de las temporadas más vistas de la televisión. El público, a través de su votación, tiene la última palabra para determinar quién se consagra en el popular concurso musical conducido por Nicolás Occhiato.