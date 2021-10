El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron en una noche atípica; quién fue el ganador

La puja por el rating del prime time tuvo un nuevo round. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con sus respectivos ciclos para ponerse al frente en los números: La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe.

En este caso, se trató de una noche atípica para Viale, dado que su abuela Mirtha Legrand permanece internada, tras la colocación de dos stents, situación familiar sobre la que aludió al inicio del ciclo en el que reemplaza a la diva por segunda temporada consecutiva.

El emotivo mensaje de Juana Viale sobre la internación de su abuela: “Hay Mirtha Legrand para rato”

“Es la reina del mundo. Tiene una fortaleza como nadie. Todo el amor de mí hacia ella”, manifestó la actriz antes de pasar a la mesa: “Hay Mirtha Legrand para rato”, aseguró.

Los números

A diferencia de la “batalla” previa, en este caso Kusnetzoff amplió el margen con sus números. El conductor hizo 9.1 puntos de rating promedio. Por su parte, Viale obtuvo 7.5 puntos, repitiendo así su marca de la emisión pasada. Por otro lado, Andy logró un pico de 10.9, mientras que Juana obtuvo uno de 8.0.

Los invitados

Fiel al estilo del ciclo de los sábados, que está siempre orientado a los intercambios sobre la realidad política del país, Viale recibió en el programa a la dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto; al candidato a diputado por el mismo espacio político, Ricardo López Murphy; a la economista Diana Mondino; y al periodista Claudio Savoia.

En cuanto a los invitados de Kusnetzoff, el conductor reunió en el “punto de encuentro” a los actores Víctor Laplace y Patricia Echegoten; a la actriz y cantante Brenda Asnicar; al actor y cantante Benjamín Amadeo; y al conductor Ronnie Arias.

El fuerte relato de Ronnie Arias

Ronnie Arias recordó su pasado de adicciones: “Menos heroína probé de todo”

El conductor pasó por PH: Podemos Hablar y habló sobre su pasado con las drogas. “Los años 90 fueron una época de ebullición maravillosa. Veníamos de la peor dictadura que había vivido la república Argentina. Era todo florecer, crear, era todo arte y había que experimentar. Si vos me preguntás sobre mi situación con la droga, menos heroína, probé de todo”, le respondió Ronnie a Kusnetzoff en una de las rondas de preguntas vinculadas a las adicciones.

“Me he despertado después de un coma alcohólico tres días después con la señora que limpiaba en mi casa llorándome al lado. Ahora, el solo pensar salir de noche y el olor a cerveza podrida que queda en la discoteca cuando cierra, pienso que no hay nada peor”, manifestó, al comparar su situación actual con ese pasado, y sumó: “No es joda, hay mucha gente que está enganchada, hay gente que no puede salir, que no ve el futuro, yo perdí amigos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida”.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media.