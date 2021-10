Las fotos del reencuentro de la China Suárez y Benjamín Vicuña en Madrid

Luego del anuncio de su separación, múltiples rumores de terceros en discordia y varias especulaciones sobre qué motivó la ruptura, Benjamín Vicuña y la China Suárez finalmente se reencontraron. El lugar fue Madrid, donde Suárez está instalada con sus hijos, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (los hijos que tuvo con el actor chileno), para abordar un compromiso laboral vinculado a una nueva película que la tendrá entre sus figuras centrales junto a Álvaro Morte, el famoso “profesor” de la serie de Netflix, La casa de papel.

El jueves, Vicuña emprendió viaje al mismo destino para estar con sus hijos y para asistir a la ceremonia de los Premios Platino del Cine Iberoamericano que se realizará este domingo por la noche.

Benjamín Vicuña se reencontró con su hija Magnolia Instagram

Tanto Vicuña como Suárez evitaron subir imágenes a las redes de ambos juntos, pero sí compartieron postales del reencuentro que tuvieron como protagonistas a sus hijos. La China subió a Instagram una tierna foto de Amancio con la leyenda: “Amancio amado de todas mis vidas”.

Por su parte, en las últimas horas, Vicuña subió a sus Stories una foto con Magnolia en un barco, donde ambos están sonrientes fruto de esa reunión que se produjo en la capital española.

Crónica de un reencuentro anunciado

La visita de Vicuña a Suárez para poder pasar tiempo con sus hijos no era precisamente un secreto. El actor ya había anticipado su viaje en diálogo con el programa de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana, donde también aludió a los rumores que vincularon a su ex con el modelo español Javier de Miguel. “No hay nada que contar, la gente sabe y empatiza. Sabe lo difícil que son estas situaciones, todos la han vivido en algún momento. Son temas que se viven a puertas cerradas. Es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes pero también entiendo su trabajo. No hay mucho que contar, es lo que es”, expresó el chileno sobre su reciente separación.

La respuesta de Benjamín Vicuña acerca de los rumores entre Luciana Salazar y él

Asimismo, a horas del reencuentro, Vicuña no tuvo más que elogios para la China. “Es la madre de mis hijos, preciosa, muy buena persona”, remarcó, y ratificó que la ruptura se produjo en los mejores términos. En cuanto a su necesidad de comunicarlo a través de un posteo de Instagram, explicó: “No hay forma de hacer las cosas para que le guste a todos”.

Vicuña habló de los rumores que vinculan a su ex, la China Suárez, con el modelo Javier De Miguel

Por otro lado, hizo referencia a cómo maneja su vida privada al estar tan expuesto. “Uno trata de ser consciente, coherente pero bueno... Intento, a pesar del dolor y los duelos que son internos y reales (...) entender los contextos cuando los programas tiran fruta y no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado y respeto. Esta es mi casa, me sentí como invadido, quise salir dos minutos porque ahora me voy a ver a mis hijos [en referencia a Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Carolina “Pampita”Ardohain] y quiero estar con ellos solo y no que me sigan, espero que puedan entender mi punto”, subrayó.

En ese momento, le preguntaron en primera instancia por los rumores que aseguraban que estaba con Luciana Salazar. “No trascendió nada, es mentira. Si salió ella a decirlo, salí yo, pasa que los desmentidos nunca se aclaran. No hubo nada, fue absolutamente gratuito todo”, añadió, para luego referirse al trascendido de que Suárez estaría en una relación con De Miguel. “Yo soy feliz si ella es feliz. La verdad me parece muy bien”, concluyó.

El anuncio de la separación

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

El viernes 20 de agosto, Benjamín Vicuña sorprendió con un posteo en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su separación de María Eugenia “la China” Suárez. El actor escribió un comunicado breve pero claro. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, apuntó. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, concluyó en el texto que subió a sus Stories.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, en Terapia alternativa

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en 2016, después de trabajar juntos en El hilo rojo. Las primeras versiones de que algo pasaba entre ellos estuvieron atravesadas por un escándalo, protagonizado por los actores y la exmujer de él, Pampita Ardohain, quien aseguró que los había encontrado en un motorhome, mientras ella todavía estaba casada con Vicuña.

Con el paso del tiempo, el escándalo mediático fue quedando atrás. Los actores comenzaron un noviazgo en 2016, en 2018 le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Magnolia, y dos años después llegó Amancio.

Este año, los actores promocionaron, en plena crisis, una nueva producción que los tiene como coprotagonistas: la miniserie de Star+, Terapia alternativa, donde interpretan a dos amantes que buscan a una psicóloga para que los ayude a separarse.