Juana Viale y Andy Kusnetzoff volvieron a enfrentarse el sábado por la noche por el rating con los ciclos La noche de Mirtha de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe, respectivamente.

Al igual que el sábado pasado, la batalla la ganó PH por una diferencia estrecha. Podemos hablar hizo 8.9 puntos de rating promedio, mientras que La noche de Mirtha hizo 7.2.

En lo que respecta a los picos de rating, Andy consiguió uno de 9.9; y Juana, uno de 8.7 puntos.

Los invitados a los ciclos. La actriz, quien ahora toma el rol de conductora al reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, les dio la bienvenida a la mesa a Sergio Massa, Jorge Asís, Marcelo Bonelli y María O'Donnell. De hecho, Viale le agradeció especialmente a Massa por su presencia.

"Gracias Sergio por cumplir. Me dijiste que ibas a venir y acá estás. No se encuentran muchos políticos con tanta palabra, así que yo lo agradezco", agregó, mirando al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. "Muchas gracias a vos", respondió él.

Recientemente, Viale había contado que estaba aguardando que Massa cumpla su promesa de acudir a La noche de Mirtha. "Hace poco fui a un programa en TN, Verdad consecuencia, y estaba Massa. Creo que es muy de político lo que me dijo, pero yo lo invité a mi programa. 'Sí, sí', me respondió. 'Mirá que si no venís...', le remarqué. 'No, sí, sí, voy a ir'", recordó Juana.

En cuanto a Kusnetzoff, el conductor recibió al Mono de Kapanga, Esmeralda Mitre, Diego Santilli, el Bahiano, y Panam, quienes, como suele suceder en PH, compartieron historias personales, especialmente en el denominado Punto de encuentro, segmento exitoso del programa.

