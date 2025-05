Ulises de Gran Hermano aseguró que otra participante lo embrujó

A semanas de conocer quién será el ganador de la nueva edición de Gran Hermano, los participantes continúan puliendo sus estrategias para convencer al público que está del otro lado de la pantalla.

En el caso de Ulises Apóstolo, uno de los participantes más extrovertidos del reality, dirigió su objetivo hacia Luz Tito, a quien acusó de querer “engualicharlo”. Todo comenzó en la previa al sketch de El chavo del 8, cuando cada uno de los hermanitos tenía que leer su guion.

Ulises Apóstolo se persignó enfrente de Luz y abrió un nuevo frente de batalla

Según el cordobés, Luz, en un papel, escribió su nombre y al lado le siguió una frase ilegible tachada. “¿Cómo se llama eso? Gualicho", insinuó Apóstolo ante la mirada de sus compañeros.

En un clip viralizado por la cuenta de X @tronks, Ulises decidió hacerse la señal de la cruz ante cada aparición de la participante jujeña. “Seguí burlándote”, exclamó Luz, que, inmediatamente, fue a hablar con “Tato” Algorta sobre el tema y teorizaron acerca de ello como una estrategia.

“Tato también fue hechizado y sigue detrás de ella. Él está cayendo en su seducción como cayó desde diciembre hasta acá. Le hace black magic (magia negra, en castellano)”, indicó Ulises, en un tono bromista en el confesionario.

Ulises Apóstolo, líder de la semana, apuntó todos los cañones contra Luz Tito

Y siguió, compenetrado en su idea, apuntando sus dardos hacia Luz: “Si me hacen gualicho me hago la crucifixión. Me vestí de blanco y no la miro a los ojos”.

Ulises, líder de la semana, y, por ende, apartado de placa de nominados que dejará a otro participante afuera de la casa, tras exponer todo lo sucedido le pidió al Big que le traigan más prendas blancas y suplicó: “Del otro lado le pido a los cordobeses que me apoyen”.