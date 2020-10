El abogado protagonizó un ida y vuelta con el conductor a raíz de la denuncia por abuso sexual que pesa sobre el actor Crédito: Capturas

El sábado por la noche se vivió un momento incómodo en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, cuando su conductor, Andy Kusnetzoff, protagonizó un tenso intercambio con uno de sus invitados, Fernando Burlando, a raíz de la denuncia por abuso sexual que pesa sobre el actor Juan Darthés, y que fue radicada en Nicaragua por Thelma Fardin.

Al ser consultado sobre su relación con el actor, el letrado aseguró que todavía mantiene "un vínculo", a pesar de que Darthés se encuentra viviendo en Brasil. "En la Argentina, todos sus procesos están de alguna manera detenidos", explicó, y en ese momento Andy le realizó una pregunta personal al abogado: qué opinaron sus hijas cuando se enteraron de que iba a defender al actor en esta causa.

"Mi hija menor es abogada, así que entiende. Mi hija mayor quizá no, su profesión tiene que ver más con el arte", respondió, y luego Andy le dio su apreciación sobre el tema.

"No soy abogado, no tendría ninguna chance de serlo, pero me parece que podés elegir. Así como elegiste lo de Claudia [Villafañe, otra de sus representadas] y tenías buena onda con Diego [Maradona], podrías haber dicho que no tenías ganas [de toma el caso Darthés]. Ana Rosenfeld era su abogada y después lo rechazó", le manifestó el conductor, pero Burlando no amplió su respuesta inicial, sino que brindó algunos datos sobre el presente del actor.

"Hablo menos con él, pero hablo. La actividad que él hacía en la Argentina ya no la hace más", añadió, en referencia a su profesión. Minutos más tarde, Romina Manguel, otra de las invitadas al ciclo, le mencionó a Burlando que si Darthés estaba convencido de su inocencia debería haber permanecido en la Argentina. "Él lo tendría que hacer en Nicaragua, que es tierra de nadie. La última vez que fui me dijeron que no vuelva más, pero igual llamé a la fiscalía para ver si se podía presentar y continuar el proceso de alguna manera", dijo el letrado, dando por finalizado el tenso intercambio.

En diciembre de 2018, rodeada del Colectivo de Actrices Argentinas, Fardin contaba que había sido abusada sexualmente por Darthés a los 16 años, mientras estaban de gira con el elenco de la tira Patito feo.

La actriz, quien previamente había radicado la denuncia en Nicaragua, mostró un video en el cual narró el episodio. Darthés negó los hechos, y al poco tiempo viajó a Brasil, su país de origen, donde permanece hasta el momento.

