Emocionada, Mónica Gutiérrez se despidió de Crónicas de la tarde: "La realidad nos llevó puestos" Crédito: Captura de pantalla

29 de mayo de 2020 • 17:34

Mónica Gutiérrez se despidió este viernes de Crónicas de la tarde, el ciclo periodístico que condujo por la pantalla de eltrece durante cinco meses . "Este es nuestro programa número 105 y el día 71 de la cuarentena. He venido al piso porque este es nuestro último programa y quería estar con todos ustedes. Iba a decirles que vine a darles un abrazo, pero no puedo en esta nueva normalidad. Es lo que nos tocó", dijo la periodista al inicio del envío.

Los temas centrales de esta última entrega fueron la posibilidad de la extensión de la cuarentena hasta agosto: "Hay mucho debate con respecto a este tema y si empezamos la cuarentena antes de tiempo. La tuvimos que empezar antes porque es la única manera de cuidarse, de ganar tiempo y de preparar nuestro sistema sanitario", remarcó. También dialogó con el abogado Fernando Burlando, quien brindó detalles de cómo está la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

"¿Este es el bloque final? ¿Terminamos? Una de las cosas más duras de sobrellevar en esta cuarentena es encontrarte con alguien y no poder abrazarlo, besarlo, tocarlo, que es el impulso. Eso me pega mal. Acá había una fantasía de hacer una gran fiesta. Por eso quise venir después de estar mucho tiempo en un estudio remoto, desde mi casa", contó. Durante los dos últimos meses, desde que se declaró la cuarentena preventiva obligatoria, Gutiérrez condujo el programa desde su casa porque es paciente de riesgo, dado que tiene 65 años.

Intentando contener su emoción, continuo: "Nos estamos despidiendo hoy. Este programa lleva cinco meses en el aire y originalmente eran tres porque era un ciclo de transición. Pero la realidad nos llevó puestos. Tuve la sensación de estar en una tabla de surf que en un momento fue sobre un tsunami. La realidad nos aportó temas muy vibrantes. Gracias a todo el equipo, a Mandarina, a eltrece, a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Desde el primer día me sentí como si hubiera estado siempre, y nunca había trabajado en este canal".

"Fue una montaña rusa de emociones. No sé qué va a ser de mi vida sin Marcelo Camporino [productor ejecutivo]. Sería bueno que me ponga un auricular y me hable a diario, aunque sea por un mes, hasta que me acostumbre", dijo Mónica y empezó a quebrarse. Se despidió nombrando y agradeciendo a su equipo, uno por uno. "A todos, muchas gracias. Ha sido un programa lleno de emociones. Acá estamos, hasta la próxima", se despidió y entonces sí ganó la emoción. La cámara la enfocó por última vez, mientras se enjugaba algunas lágrimas.

Crónicas de la tarde debutó el 6 de enero pasado para reemplazar a El diario de Mariana, y ahora se despide también con el regreso de Mariana Fabbiani al canal. Con este desembarco, hay cambios en la grilla de eltrece: el lunes, a las 14.30, Andrea Politti estará con su reality Corte y confección ; luego será el turno de Carina Zampini y El gran premio de la cocina, y a las 18.45 debutará el ciclo de entretenimientos Mamushka .